به گزارش مهر، امشب کودکان اهوازای در جشنواره کودک و کارون شرکت کردند تا دوباره به مسئولان بگویند که آنها نیز از مرگ کارون نگرانند.

پارسال بود که مردم با در دست داشتن شعارهایی با مضمون حمایت از کارون، اعتراض خود را نسبت به انتقال آب کارون به صورت برپایی زنجیره های انسانی نشان دادند.

نخستین زنجیره انسانی حمایت از رودخانه کارون، 24 مهر ماه پارسال توسط شماری از دوستداران محیط زیست در ساحل این رودخانه در اهواز تشکیل شد. بازتاب خبر تجمعات مردم خوزستان باعث شد تا معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و عبدالحسن مقتدایی استاندار خوزستان از مردم خوزستان برای تشکیل زنجیره انسانی حمایت از مسایل زیست محیطی تشکر کنند. امشب نیز کوکان به فکر افتادند تا بزرگترها را برای حفاظت از کارون کمک کنند.

مدیر عامل موسسه پنجمین فصل قشنگ که برگزار کننده جشنواره کودک و کارون است در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این موسسه ویژه کودکان بی سرپرست است به همین دلیل تصمیم گرفتیم اولین کارمان با کودکان باشد.

هدی رشیدی افزود: در کنار جشنواره یک فعالیت فرهنگی انجام شد که درباره خطر خشک شدن کارون بود.

رشیدی توضیح داد: موسسه «پنجمین فصل قشنگ» با شماره ثبتی 1048 از اردیبهشت امسال شروع به فعالیت کرد که ادامه فعالیت ها را بعد از ماه های محرم و صفر ادامه می دهیم.

وی یادآور شد: جشنواره کودک و کارون قرار بود به مناسبت روز جهانی کودک برگزار شود که متاسفانه به دلیل مشکلات فراوان ازجمله تعلل در گرفتن مجوز به امروز موکول شد.

مدیر عامل موسسه پنجمین فصل قشنگ با اشاره به برنامه های انجام شده در جشنواره کودک و کارون توضیح داد: در این جشنواره پرواز بادبادک هایی را داشتیم که توسط کودکان بی سرپرست ساخته شده بود. همچنین مسابقه نقاشی کودکان و کارون، اجرای گروه نینجا را نیز در حاشیه برنامه داشتیم.

رشیدی یادآور شد: هیئت دوچرخه سواری ماهشهر نیز از ورودی اهواز تا محل نمایشگاه را رکاب زدند که با استقبال دوچرخه سواران هیئت دوچرخه کوهستان اهواز مواجه شدند. مانور موتور سواران نیز با مشارکت هیئت اتوموبیل رانی و موتور سواری نیز از دیگر برنامه های اجرا شده در این جشنواره بود.

هنرمندان حمایت نکردند

وی افزود: در فراخوانی که دادیم از هنرمندان استان برای مشارکت در این برنامه دعوت کردیم که متاسفانه ما را یاری نکردند.

رشیدی درباره موسسه "پنجمین فصل قشنگ" گفت: در این موسسه از زمان شروع تا کنون کوکان کار، بی سرپرست و بد سرپرست را تحت آموزش رایگان موسیقی، تئاتر و آتش نشانی قرار دادیم.

وی افزود: اخیرا تعدادی از خیرین وجه نقدی را در اختیارمان قرار دادند که توانستیم مواد مورد نیاز کاردستی را تهیه و روش ساخت کاردستی را به این کودکان آموزش دادیم.

به گزارش مهر، در جشنواره کودک و کارون 10 غرفه ی متنوع برپا شده بود که در این غرفه ها آموزش ایمنی و آتش نشانی، فروش نقاشی های کودکان سرطانی بیمارستان شفا برای حمایت از آنها، فروش کاردستی های ساخته شده توسط کودکان بی سرپرست و ... ارائه شد. مسئولان این جشنواره می گویند مرحله بعدی این جشنواره در قالب نمایشگاه عرضه آثار نقاشی کودکان و عکس های عکاسانی که در زمینه کارون عکاسی کردند برگزار می شود.

علی حلوایی، 10 ساله یکی از شرکت کنندگان در جشنواره کودک و کارون بود. علی درباره جشنواره گفت: در این جشنواره نقاشی پل اهواز و کارون خشک را کشیدم.

علی توضیح داد: با حمایت موسسه «پنجمین فصل قشنگ» توانستم تا کنون روش های مختلف ایمنی و آتش نشانی را یاد بگیرم.

وی گفت: آشنایی با نقاشی و ساخت کاردستی نیز از دیگر مواردی بود که این موسسه ما را آموزش داد.