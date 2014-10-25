بيست و يكمين يادواره 275 شهيد ملارد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر امروز همزمان با اولين روز از ماه سوگواري شهادت سرور و سالار شهيدان و با حضور سردار محمدرضا نقدي رئيس سازمان بسيج مستضعفين، ‌سردار نصيري فرمانده سپاه سيدالشهداي استان تهران، امام جمعه، فرماندار، فرمانده سپاه ملارد و جمعي از خانواده معظم شهدا، بيست و يكمين يادواره ۲۷۵ شهيد شهرستان ملارد برگزار شد.

امام جمعه ملارد در اين مراسم اظهار داشت: همه ساله با آغاز ماه محرم، شهرستان ملارد نيز رنگ و بوي شهادت به خود مي گيرد و فضاي شهر از عطر ياد و خاطره شهدا آكنده مي شود كه بايد با غنيمت شمردن اين فرصت، سبك زندگي، خلوص و آرمانهاي شهدا به نسل جوان معرفي شده و بيش از پيش در جامعه نهادينه شود.

حجت الاسلام حسين حسيني نوري با اشاره به واقعه كربلا و وشهادت امام حسين (ع) گفت: هدف امام حسين (ع) از اين حركت، اغمر وبه معروف و نهي از منكر بود كه امروز نيز اين دو مولفه اجتماعي بايد مورد توجه قرار گيرد، ‌رهبر معظم انقلاب نيز بارها بر بصيرت افزايي در جامعه تاكيد داشته اند كه اگر اين مهم مورد غفلت قرارگيرد گرفتاريهاي عديده اي براي جامعه پيش خواهد آمد.

در ادامه فرماندار ملارد تقارن يادواره شهدا با اولين روز از ماه محرم را بسيار ارزشمند دانست و عنوان كرد: انقلاب اسلامي ايران برگفته از نهضت عاشورا و ادامه مسير امام حسين (ع) و يارانش بود كه به موجب همين خلوص نيت نيز پيروزي باورنكردني ملت ايران در مقابل تمام ابر قدرتهاي مستكبر دنيا حاصل شد.

داود كرمي متذكر شد: اگر فرهنگ عاشورايي نبود، ‌ صف آرايي جوانان بدون سلاح و تجهيزات در مقابل دشمن تا دندان مسلح امكان پذير نمي شد و ملت تنهاي ايران به پيروزي دست نمي يافت لذا بايد اين رشادتها را قدر دانسته و ياد و خاطره شهدا را براي هميشه زنده بداريم.