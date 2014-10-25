اسيدپاشي بهانه است/ دشمن مي خواهد مردم را نسبت به امر به معروف بدبين كند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا نقدي بعدازظهر امروز در مراسم يادواره ۲۷۵ شهيد شهرستان ملارد با اشاره به رشادتهاي ملت ايران در دوران هشت سال دفاع مقدس اظهار داشت: در جريان پيروزي انقلاب اسلامي، ايران به تنهايي و بدون هيچ يار و ياوري در مقابل تمام دنيا ايستاد تا بتواند نظامي بر اساس الگوهاي اسلامي برپا كند اما كشورهاي ابرقدرت غرب و شرق بي امان به اين كشور و مردم تاختند و جنگي هشت ساله بر آنان تحميل كردند.

اين مسئول ادامه داد: در تمام اين دوران شبكه هاي عظيم جاسوسي، ‌ گروه هاي تروريستي، كودتاهاي مختلف و ... عليه ايران اسلامي تلاش مي كردند كه اين فعاليتهاي ظالمانه فقط بيش از ۱۷ هزار شهيد ترور به ياردگار گذاشت، از سويي ديگر دو قطب نظامي در قالب پيمان ورشو و ناتو هرچه در توان داشتند در اختيار صدام ملعون قرار داده و رژيم بعث عراق را به مدرن ترين امكانات نظامي تجهيز مي كردند.

جاي هيچ ابرقدرتي در جنگ عليه ايران خالي نبود

وي با تاكيد بر اينكه جاي هيچ ابرقدرتي در جنگ عليه ايران خالي نبود عنوان كرد: همين هايي كه امروز براي يك روحاني پاكدامن (شيخ نمر) حكم اعدام صادر مي كنند، اعتراف كرده اند كه در جريان جنگ ايران و عراق ۶۵ ميليارد دلار كمك نقدي به صدام داشتند كه به قيمت امروز در حدود دو هزار ميليارد دلار مي شود اما ملت ايران در مقابل اين سختي ها خم به ابرو نياورده و از معركه شانه خالي نكردند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین عزت و اقتدار امروزي ايران اسلامي را مرهون همين رشادتها و ايستادگي ملت ايران دانست و گفت: آمريكا با همان ساز و كار هشت سال جنگ تحميلي ايران، ‌افغانستان و عراق را بلعيد اما جرات نكرد به ايران تعرض كند چراكه فهميده است مردم غيور ايران درس آموخته مكتب حسين (ع) هستند و از شهادت نمي هراسند، همين نكته دشمنان را به عقب مي راند.

جنگ نرم دشمن عليه ايران از سال ۸۶ شدت گرفت

نقدي متذكر شد: دشمنان مشاهده مي كنند كه شاگردان مكتب انقلاب اسلامي ايران در غزه و لبنان چه بلايي بر سر ارتش رژيم صهيونيستي كه چهارمين ارتش مجهز دنيا است، آورده اند لذا با فهم اين موضوع كه در جنگ سخت حريف ايران نخواهند بود به جنگ نرم و فرهنگي روي آورده اند، اين شيوه جنگ از ابتداي پيروزي انقلاب در دستور كار دشمن قرار داشت اما از سال ۸۶ تشديد شد.

اين مسئول خاطرنشان كرد: دشمنان با ريشه يابي تجربيات خود دريافتند كه قدرت ملت ايران در "ايمان" و "وحدت" است لذا امروز تمام همت خود را معطوف كرده اند تا اين دو مولفه را از ما بگيرند و اقتدار و شكست ناپذيري نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران از بين برود.

افزايش ۱۶۰ شبكه ماهواره اي فارسي زبان طي ۶ سال گذشته

وي با اشار به گسترش بي رويه شبكه هاي ماهواره اي اظهار داشت: در سال ۸۶ تنها ۶ شبكه ماهواره اي فارسي زبان فعاليت مي كرد اما امروز اين تعداد به ۱۶۶ شبكه رسيده كه همگي ايمان و وحدت ملت را نشانه گرفته اند و با اهداف مشخص و از پيش تعيين شده خود براي تمام سنين نيز برنامه توليد مي كنند، نتيجه اينكه متاسفانه با نفوذ اين برنامه ها به خانواده هاي ايراني امروز آمار طلاق ۳.۵ برابر شده و سن ازدواج بالا رفته است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین ترويج فساد، اعتياد و دوري از عقايد ديني را از ديگر اهداف شبكه هاي ماهواره اي برشمرد و عنوان كرد: حدود ۲۶ شبكه بطور خاص در حوزه تفرقه افكني ميان شيعه و سني فعاليت دارند كه تمام اينها برنامه ريزي شده و با اهداف مشخصي است لذا بايد در مقابل جنگ نرم دشمن بيشتر هوشيار بود.

اسيدپاشي بهانه است/ دشمن مي خواهد مردم را نسبت به امر به معروف بدبين كند

اين مسئول در ادامه سخنان خود گريزي نيز به حادثه اسيدپاشي در اصفهان زد و گفت: يك نفر در اصفهان اسيد پاشيده است، خُب در سال چقدر قتل، چاقوكشي و ... اتفاق مي افتد، اراذل و اوباش و نامردمان ظلم مي كنند، يكي چاقو مي كشد و ديگري پنجه بوكس دارد يكي هم اسيد مي پاشد. حال اينها چه جنجالي راه انداخته و آن را به مساله اي بين المللي تبديل كرده اند در حاليكه سال گذشته در لندن حدود ۱۰۵ مورد اسيدپاشي صورت گرفت.

وي ادامه داد: اين روش اراذل و اوباش براي انتقام گيري، ‌دعوا و ساير ناهنجاريها است، ‌ چند سال پيش نيز اسيدپاشي صورت گرفت كه پس از دستگيري مجرم، قاضي حكم قصاص صادر كرد، اگر اين حكم اجرا شود ديگر كسي جرات تكرار اين عمل زشت را نخواهد داشت چراكه قصاص حكم اسلام است و فلسفه دارد اما روساي جمهور برخي كشورها موضع گرفته و عليه حكم قصاص بيانيه دادند، ببينيد اينها يكبار براي اسيدپاش دلسوزي مي كنند و يكبار براي قرباني اسيدپاشي، اين مساله نشان مي دهد كه قصد دشمنان فقط اختلاف افكني و تفرقه است.

نقدي يادآور شد: دشمنان مي خواهند مردم را نسبت به امر به معروف و نهي از منكر بدبين كنند و اين كار رسانه ها است، امروز تانك و توپ و شيميايي در لباس ماهواره ظاهر شده و قصد ضربه زدن به اسلام و مسلمانان به ويژه ايران اسلامي را دارد.

برخي دروغگيان به اسمِ حمايت از مردم، ‌خواستار كنارآمدن با امريكا هستند

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: امروز آمديم از مكتب شهدا درس بگيريم كه در بدترين و سخت ترين شرايط به تنهايي ايستاده و از ناموس مملكت دفاع كردند حال مي گويند شما هم بايستيد، سازش نكنيد و كوتاه نياييد، مبادا پرچمي كه ما بر افراشتيم در مقابل امريكا پايين بياوريد.

اين مسئول اضافه كرد: متاسفانه آنهايي كه هدفشان از حضور در انقلاب اسلامي ايران دستيابي به ثروت و قدرت بود، امروز مي گويند بس است! بياييد با امريكا كنار بياييم! اين دروغگوها به اسمِ حمايت و دلسوزي از ملت، خواستار كنار آمدن با امريكا هستند، اما اگر راست مي گوييد شركتهايي كه براي خود و فرزندانتان ذخيره كرده ايد را ميان مردم تقسيم كنيد و سهام آنها را به مردم بدهيد.

وي خطاب به اين دسته از افراد گفت: مردم براي به ثمر رسيدن انقلاب سختي بسياري تحمل كرده اند و تا آخر نيز آرمان فرزندان شهيد اين مرز و بوم ايستاده اند، امروز در همين مكان مقدس با شهدا پيمان مي بنديم كه راه شهدا را ادامه داده و از شرافت، كرامت و عزت اين كشور با خون خود دفاع خواهيم كرد.