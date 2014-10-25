به گزارش خبرنگار مهر، سردار فتح‌الله جمیری عصر شنبه در نشست اعضای شورای سیاست‌گذاری ستاد احیای امر به‌ معروف و نهی‌ از منکر استان بوشهر اظهار داشت: در تعالیم دین مبین اسلام تاکید بسیار زیادی بر لزوم توجه ویژه با امر به‌ معروف و نهی‌ از منکر صورت گرفته است.

وی به جایگاه ویژه استان بوشهر در زمینه امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: استان بوشهر در این زمینه از استان‌های فعال کشور است و کارهای بسیار خوبی در استان بوشهر صورت گرفته است.

فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر تصریح کرد: ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر در همه ۱۰ شهرستان استان بوشهر تشکیل شده است و این ستادها در همه شهرستان‌ها فعال هستند.

اجرای طرح "یادآوران" در مدارس استان بوشهر

وی به اجرای طرح‌های امر به معروف و نهی از منکر در شهرستان‌های مختلف استان بوشهر، اذعان داشت: شهرهای خورموج، برازجان، کنگان و گناوه موقعیت و بافت ویژه‌ای را دارند که این طرح با گستردگی بیشتری در این چهار شهر اجرا خواهد شد.

دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان بوشهر با اشاره به ارائه آموزش‌های لازم و اصولی به بیش از ۴۰۰ تیم امر به معروف و نهی از منکر در سطح استان بوشهر، اضافه کرد: این تیم‌ها آماده فعالیت در زمینه امر به معروف و نهی از منکر هستند.

وی از اجرای طرح‌های تکریم ارباب رجوع و حجاب و عفاف با همکاری ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر و ادارات دولتی خبر داد و تصریح کرد: این طرح‌ها در بازارها و مراکز خرید نیز فعال است و همچنین در همین زمینه طرح "یادآوران" در مدارس استان بوشهر نیز اجرا می‌شود.