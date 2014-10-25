آبادگران قم برابر استقلال قزوین شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال آبادگران قم در دیداری از هفته پنجم مسابقات فوتبال باشگاه‌های کشور جام آزادگان که غروب شنبه در ورزشگاه شهید حیدریان قم برگزار شد، به دیدار استقلال قزوین رفت و ۳ بر یک مغلوب شد.

شکست آبادگران در شرایطی برابر حریف آبی پوش رقم خورد که آبادگران با این شکست، در ۴ مسابقه از ۵ بازی خود مغلوب شده و تنها یک امتیاز کسب کرده است.

ایوب عباسی، سید احسان جورمهر، سهیل نامی چمازی، مسعود زمانی، حیدر فضیلت بادی، فرشاد میرمنگره، جبار مرادی، علی امیری، علی حردان، محمد اصل و محمد سلگی با هدایت مهدی پالیزدان بازیکنان تیم آبادگران قم در این مسابقه را تشکیل دادند.

در ترکیب تیم استقلال قزوین نیز وحید آقایی، حامد تک دهقان، هاشم زهرایی، ابوالفضل مهدوی، باب الله کریمی، حمیدرضا ایراندوست، محمد قنبری، مجید ساقی، وحید صفدری، علیرضا قنبری نژاد و وحید خلیلی با مربیگری رضا مطلبی حاضر بودند.

در نیمه نخست دو تیم به تساوی بدون گل رسیدند گرچه تیم ساقلال قزوین در این نیمه برتری محسوسی داشت و چند بار هم به شدت دروازه میزبان را تهدید کرد.

در نیمه دوم، تیم آبادگران قم با ضربه محمد اصل بازیکن بومی خود در محوطه جریمه به گل رسید تا میزبان در آستانه کسب نخستین ۳ امتیاز فصل خود قرار گیرد.

در حالی که به نظر می‌رسید آبادگران ۳ امتیاز این بازی را از آن خود می‌کند، ۲ پنالتی مشکوک شرایط بازی را تغییر داد و ابتدا داور در موقعیتی کاملا سوال برانگیز حرکت ایوب عباسی دروازه بان آبادگران را در محوطه جریمه روی بازیکن استقلال، خطای پنالتی اعلام کرد تا حمیدرضا ایراندوست بازی را به تساوی بکشاند.

سپس ضربه مهاجم استقلال در محوطه جریمه باز هم در موقعیتی مشکوک به دست بازیکن آبادگران برخورد کرد و داور مسابقه نیز این موقعیت را پنالتی اعلام کرد.

در دقایق پایانی مسابقه، حامد تک دهقان با شوتی از پشت محوطه جریمه استقلال قزوین را به گل رساند که اشتباه ایوب عباسی دروازه بان آبادگران در به ثمر رسیدن این گل بی‌تأثیر نبود.

این مسابقه در نهایت با برتری ۳ بر یک استقلال به پایان رسید تا استقلال در جدول ۸ امتیازی شود و آبادگران با یک امتیاز در جمع تیم های پایین جدول باقی بماند.