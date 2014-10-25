آبادگران برای ورود به سازمان لیگ 15 میلیون تومان پرداخت کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پالیزدان پس از پایان دیدار تیم های آبادگران قم و استقلال قزوین در مسابقات فوتبال باشگاه های کشور جام آزادگان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اگر امروز اعتراض شدیدی به داور مسابقه داشتیم، به دلیل شکست ناجوانمردانهای بود که بر ما تحمیل شد در حالی که ما در همین ورزشگاه هم باخته بودیم و در ۳ بازی قبلی هم باخت داشتیم و در آن مسابقات اعتراضی به داور نکرده بودیم.
وی گفت: در نیمه نخست، ۲ خطای مشابه روی بازیکن ما صورت گرفت که داور، پنالتی اعلام نکرد و درست همانند همین صحنهها در نیمه دوم علیه ما پنالتی اعلام شد و باید بگویم داور بازی با سوت خود نتیجه بازی را به طور کلی تغییر داد.
مربی تیم فوتبال آبادگران قم افزود: ۳۰ سال است در فوتبال هستم و از این برد و باختها زیاد به چشمم دیدهام اما اگر یک نفر از حاضران در ورزشگاه بیاید و به من بگوید که اشتباه میکنی حرفش را روی چشمم میگذارم.
پالیزدان بیان کرد: ۱۵ میلیون تومان بابت ورود به سازمان لیگ پول دادهایم و باید به این شکل از داوری متضرر شویم.
مربی تیم فوتبال آبادگران قم درباره انتقادات در مورد بی تجربگی تیم آبادگران قم خاطرنشان کرد: ما میخواهیم از بازیکنان جوان استفاده کنیم تا برای آینده فوتبال این بازیکنان و تیممان سرمایه گذاری کرده باشیم در حالی که در لیگ برتر هم به بازیکن جوان میدان نمیدهند.
وی افزود: برای ما صعود کردن یا سقوط اهمیتی ندارد بلکه به دنبال این هستیم که بتوانیم به جوانها میدان دهیم و در فوتبالی که بازیکنان جوان در حال نابودی هستند بازیکنی که به تازگی از رده سنی امید خارج شده باید کجا بازی کند.