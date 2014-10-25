بهسازی راههای مواصلاتی دغدغه مازندران است/ هراز سال 94 چهار بانده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی نبییان شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری مرکزاستان که در سالن اجتماعات فرمانداری ساری برگزار شد، با اشاره به اینکه ساری پیشانی استان است و مازندران را با ساری می شناسند گفت: تمام تلاش ما این بوده که پیشانی استان را در خور شان مردم ولایت مدار ساری در آوریم.

وی تاکید کرد: دغدغه همه مردم راههای مواصلاتی هراز، سوادکوه و کندوان همچنین کمربندی ها و راه های داخل شهری بوده که در این زمینه با برگزاری جلسات و نشستهای مختلف حتی در دفتر وزیر راه و شهرسازی مقرر شد تخصیص اعتبارات در حوزه راه استان 100 درصد در نظر گرفته شود.

بیان با بیان این که راه سوادکوه تا پایان سال 93 به اتمام خواهد رسید افزود: تکمیل و چهار بانده کردن جاده هراز تا پایان سال 94 اتفاق خواهد افتاد.

وی در ادامه گفت: ترافیک ساری و کمربندیها دغدغه امروز مردم است که تلاش شده کمربندیهای نیمه کاره تمام و به دنبال ایجاد کمربندی جدید در ساری باشیم.

معاون عمرانی استانداری مازندران تصریح کرد: دغدغه دیگر مردم راه ساری به تاکام و جاده فرح آباد است که هر ساله شاهد تصادفات مرگبار در این جاده هستیم که در این زمینه نیز باید اعتبارات بیشتری به این دو حوزه اختصاص یابد.

وی با تاکید بر این که روستا ها 45 درصد از جمعیت استان راتشکیل می دهد تصریح کرد: خدمات رسانی و در اختیار گذاردن تسهیلات به روستاییان باید به گونه ای باشد کهاز مهاجرت روستاییان به شهرها جلوگیری شود.

حیدر نوروزی مدیرکل راه و شهرسازی مازندران نیز در این نشست گفت: مشکلات موجود در زمینه راه های مواصلاتی استان یا در زمینه تملک و دارایی است یا در زمینه تهیه مسالح برای ساخت است.

وی با اشاره به ایمن سازی محور ساری تاکام و محور جاده فرح آباد افزود: این محورها بیشتر در زمینه ایمن سازی مشکل داشته است که بر طرف شده و در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل راه و شهرسازی ساری خاطر نشان کرد: پیگیری های مربوط به ابتداو انتهای کمربندیهای ساری در دستور کار قرار گرفته تا هرچه زودتر کمربندیها نیز به اتمام برسد.

جواد واحدی فرماندار ساری نیز ضمن تسلیت ایام سوگواری سالار شهیدان اظهار داشت: در هفته ای که بانام هفته پدافند غیر عامل نام گرفته همه مدیران موظفند آمادگی کامل رابرای برخورد با شرایط بحرانی داشته باشند.

وی با بیان این که مدیران دستگاهها باید 3 محور را در دستور کار خود قرار دهند افزود: شناخت محیط، درک ضرورتها و مهارت پاسخ گویی سه موردی است که مدیران باید اجرا کنند و کلمه نداریم و در دسترس نیست را که در قاموس جمهوری اسلامی جایی ندارد به کار نبرند.

وی با اشاره به این که دولت تدبیر و امید، تورم و رکود را در کنترل در آورده گفت: مشکلات توسط مدیران بررسی شود و پاسخ گویی درستی به مردم داده شود.

واحدی با بیان این که مدیران شهرستانی باید در حد مدیران کل در کارها ورود پیدا کنند و پاسخگو باشند افزود: خدمت رسانی مسولان باید صادقانه باشد و مدیران شهرستانی در سایه مدیران کل گم نشوند.

فرماندار ساری تصریح کرد : اعتبارات عمرانی سال 93 به 49 درصد رسیده تا پروژه هایی که نیمه تمام مانده پیگیری شود و در زمینه جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز توفیقات خوبی به دست آمده است.

وی با اشاره به تعامل و همکاری بین مدیران استان برای توسعه مرکز استان گفت: بایداز پتانسیل نمایندگان مجلس برای توسعه ساری بیشتر استفاده شود و نمایندگان نیز اهتمام بیشتری در این زمینه داشته باشند.

واحدی در بخش دیگر ابراز داشت: توسعه زیر ساختهای راههای مواصلاتی در مرکز استان بسیار رضایت بخش بوده و امیدواریم مدیران نیز در زمینه توسعه ساری اهتمام بیشتری داشته باشند.

فرماندار مرکز استان خاطر نشان کرد: کل اعتبارات سال 93 در کمیته شهرستان 250 میلیارد ریال با 350 پروژه عمرانی و از محل تبصره 122 نمایندگان نیز 17 میلیارد تومان است که هنوز توزیع نشده و امیدواریم این اعتبارات نیز هر چه زودتر توزیع شود.