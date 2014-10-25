رئال مادرید برنده شایسته ال کلاسیکو/ شاگردان کارلتو 3 گل به بارسا زدند

به گزارش خبرنگار مهر، حساس ترین دیدار فوتبال باشگاهی اروپا را تیم های رئال مادرید و بارسلونا برگزار کردند که در پایان شاگردان کارلو آنچلوتی با حساب 3 بر یک از سد رقیب دیرین خود عبور کردند و 3 امتیاز ارزشمند ال کلاسیکو را به خود اختصاص دادند.

در این بازی که شامگاه امروز شنبه در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو برگزار شد ابتدا این بارسلونا بود که در دقیقه 4 روی حرکت عرضی و بغل پای فنی نیمار به گل رسید اما پس از آن بود که رئالی ها مثل یک توفان سهمگین حریف خود را در هم شکستند.

بعد از حملات پرشمار و فشار فراوانی که رئال روی دروازه حریف ایجاد کرد و موقعیت های این تیم یکی پس از دیگری هدر رفتند سرانجام در دقیقه 35 بود که داور خطای هند پیکه را داخل محوطه جریمه پنالتی تشخیص داد تا کریستیانو رونالدو بر خلاف حرکت رائول براوو این توپ را درون دروازه قرار دهد. بدین ترتیب بعد از هشت کلین شیت توسط براوو دروازه وی گشوده شد.

بازی برتر رئالی ها ادامه یافت و بارسا با وجود اینکه لوئیس سوارز را هم در ترکیب خود داشت نتوانست کاری از پیش ببرد. در این نیمه لیونل مسی یک فرصت خوب را روی پاس عالی سوارز از دست داد با این حال تیم برتر رئال مادرید بود.

با شروع نیمه دوم این رئال مادرید بود که بر بازی سوار شد و با از کار انداختن خط هافبک بارسلونا به خصوص در ضد حملات موقعیت های فراوانی را روی دروازه حریف ایجاد کرد. در این نیمه لیونل مسی و نیمار تقریبا بیکار بودند و نتوانستند کاری از پیش ببرند.

در دقیقه 50 بازی بود که رئال به گل دوم رسید. ضربه کرنری که از جناح راست نواخته شده بود را په په با پروازی بلند درون دروازه حریف قرار داد تا رئال بازی باخته را 2 بر یک پیش بیفتد. بعد از آن حملات رئالی ها تداوم یافت و اثری از برنامه های بارسا برای بازگشت به بازی نبود.

رئال مادرید در دقیقه 60 بازی به گل سوم خود رسید. این بار اینیستا در کناره خط طولی زمین در میانه میدان مرتکب اشتباه شد و توپ را به مهاجمان حریف سپرد تا در یک ضد حمله برق آسا همکاری رودریگز، رونالدو و در نهایت ضربه بنزما در حالت تک به تک گل سوم میزبان را منجر شود.

بارسلونا بعد از آن ژاوی را بیرون کشید و راکیتیچ را به میدان فرستاد. در دقیقه 68 نیز سوارز که کاملا کم کار بود تعویض شد و پدرو جای وی را گرفت اما مدافعان فشرده رئال اجازه نفوذ را به بارسایی ها ندادند و تیم لوئیز انریکه نتوانست موقعیت زیادی خلق کند در آنسوی میدان رئال در هر ضد حمله خود خطرناک به نظر می رسید و بارسا خوش شانس بود که گلهای بیشتری را دریافت نکرد.