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۳ آبان ۱۳۹۳، ۲۰:۵۲

با تصویب هیئت وزیران؛

اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران اصلاح شد

اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران اصلاح شد

با تصمیم هیئت دولت اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران اصلاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در مصوبه هیئت وزیران آمده است: شرکت مجاز است در ازای ارائه خدمات موضوع ماده7 با تصویب مجمع عمومی تا دو درصد از درآمدهای شرکت های آب منطقه ای و شرکت سهامی آب و برق خوزستان و شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران را در قالب بودجه سالانه به منظور تامین بخشی از هزینه های خود دریافت و با توجه به امکانات فنی علمی و تحقیقاتی خود خدمات لازم را در زمینه های مرتبط با فعالیت شرکت به سایر دستگاه ها و موسسات در قبال حق الزحمه ارائه نماید.

در جلسه 93.06.05 به پیشنهاد وزارت نیرو و به استناد ماده واحده قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمان ها، موسسات، شرکت ها و موسسات و وابسته به دولت مصوب1377 موافقت کرد متن زیر به عنوان ماده 34 به اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران موضوع مصوبه شماره 2730/ت28225 ه مورخ   82.03.20 اضافه شود:

ماده 34- شرکت مجاز است در ازای ارائه خدمات موضوع ماده7با تصویب مجمع عمومی تا دو درصد از درآمدهای شرکت های آب منطقه ای و شرکت سهامی آب وبرق خوزستان و شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران را در قالب بودجه سالانه به منظور تامین بخشی از هزینه های خود دریافت و با توجه به امکانات فنی علمی و تحقیقاتی خود خدمات لازم را در زمینه های مرتبط با فعالیت شرکت به سایر دستگاه ها و موسسات در قبال حق الزحمه ارائه نماید.

این مصوبه با تایید شورای نگهبان در تاریخ 93.07.09 از سوی معاون اول رئیس جمهور در تاریخ 93.07.16 ابلاغ شده است.

کد مطلب 2409519

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