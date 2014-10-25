اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران اصلاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در مصوبه هیئت وزیران آمده است: شرکت مجاز است در ازای ارائه خدمات موضوع ماده7 با تصویب مجمع عمومی تا دو درصد از درآمدهای شرکت های آب منطقه ای و شرکت سهامی آب و برق خوزستان و شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران را در قالب بودجه سالانه به منظور تامین بخشی از هزینه های خود دریافت و با توجه به امکانات فنی علمی و تحقیقاتی خود خدمات لازم را در زمینه های مرتبط با فعالیت شرکت به سایر دستگاه ها و موسسات در قبال حق الزحمه ارائه نماید.

در جلسه 93.06.05 به پیشنهاد وزارت نیرو و به استناد ماده واحده قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمان ها، موسسات، شرکت ها و موسسات و وابسته به دولت مصوب1377 موافقت کرد متن زیر به عنوان ماده 34 به اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران موضوع مصوبه شماره 2730/ت28225 ه مورخ 82.03.20 اضافه شود:

ماده 34- شرکت مجاز است در ازای ارائه خدمات موضوع ماده7با تصویب مجمع عمومی تا دو درصد از درآمدهای شرکت های آب منطقه ای و شرکت سهامی آب وبرق خوزستان و شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران را در قالب بودجه سالانه به منظور تامین بخشی از هزینه های خود دریافت و با توجه به امکانات فنی علمی و تحقیقاتی خود خدمات لازم را در زمینه های مرتبط با فعالیت شرکت به سایر دستگاه ها و موسسات در قبال حق الزحمه ارائه نماید.

این مصوبه با تایید شورای نگهبان در تاریخ 93.07.09 از سوی معاون اول رئیس جمهور در تاریخ 93.07.16 ابلاغ شده است.