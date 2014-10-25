وجود کنسولگری عراق در خرمشهر اولویت بیشتری نسبت به اهواز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله افخمی راد عصر امروز در مراسم تقدیر از صادرکنندگان نمونه خرمشهری منطقه آزاد اروند خرمشهر و آبادان ویژگیهای خاصی را دارد و باید اقداماتی برای رونق اقتصادی این منطقه برداشت.

افخمی راد عنوان کرد: صادرات در این منطقه به دلیل شرایط خاص آن رونق پیدا کرده و می بایست از تمامی ظرفیت های آن استفاده شود.

وی، نبودن کنسولگری عراق در خرمشهر را نوعی خلا برشمرد و افزود: بودن کنسولگری عراق در خرمشهر واجب تر از بودن آن در مرکز استان است زیرا تمامی فعالیت های تجاری و ترانزیتی و مسافری در خرمشهر انجام می شود و لازم است که این کنسولگری به این شهر منتقل شود.

افخمی، حل مشکلات صادر کنندگان را در اولویت دانست و گفت: با توجه به ویژگی ها و ظرفیت های منطقه آزاد تجاری اروند باید با برنامه ریزی حجم صادراتی به کشور همسایه ما عراق افزایش یابد.

افخمی در ادامه از راه اندازی خطوط منطقه کشتیرانی برای افزایش حجم مبادلات تجاری و پرداخت یارانه هزار میلیارد ریالی به بازرگانان خبر داد.

رئیس کل سازمان توسعه صادرات ایران و معاون وزیر صنایع و معادن کشور: صادرات کالا در شش ماهه امسال با ۲۳ ممیز دو دهم میلیارد دلار نسبت به سال گذشته ۱۹ درصد افزایش داشته است امیدوار هستیم در مقطع شش ماهه دوم امسال مین روند حفظ شود آمار صادرات نیز بیشتر شود.