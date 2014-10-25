تصادف در محورهای مواصلاتی زنجان 7 کشته برجای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اصغر شیر محمدی عصر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: صبح امروز ساعت ۱۲ برخورد کامیون خودرو پیکان و پژو در محور زنجان به تهران باعث فوت سه نفر شد.

وی علت اصلی وقوع این تصادف را عدم رعایت فاصله طولی از جانب خودرو پیکان اعلام کرد.

رئیس پلیس راه استان زنجان، گفت: همچنین ۵ بعد از ظهر امروز(شنبه) برخورد یک دستگاه کامیون با پیکان در محور زنجان به تبریز باعث فوت ۴ نفر شد.

سرهنگ شیر محمدی علت اصلی وقوع این تصادف را خستگی و خواب آلودگی از جانب خودرو پیکان عنوان کرد.

وی تاکید کرد: متاسفانه در هفت ماهه سالجاری بیشترین تصادفات در محورهای مواصلاتی استان زنجان به علت خستگی و خواب آلودگی بوده است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان، به رانندگان توصیه کرد به محض خستگی و خواب آلودگی از رانندگی دست بکشند چرا که هنگام خستگی راننده قدرت و تمرکز لازم در کنترل وسیله نقلیه را ندارد.

سرهنگ شیر محمدی گفت: رانندگان به محض خستگی یک ساعت استراحت کنند تا شاهد حوادث ناگوار برای خود و دیگران نباشند.