تهدیدات مانع برگزاری مراسم ماه محرم نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان گفت: آنچه در شمال و به ویژه طرابلس رخ می دهد در راستای تحولات منطقه است.

وی در سخنانی در اولین شب مراسم ماه محرم در مجتمع سیدالشهداء در الرویس افزود: مجالس عاشورایی مجالسی است که در آن ذکر خدا زیاد گفته می شود و قرآن تلاوت می شود. ما همه ساله این مراسم را حتی اگر تهدیدات علیه ما وجود داشته باشد ادامه خواهیم داد. مشارکت در این مراسم باید مستقیم باشد نه اینکه به مشاهده از منازل و تلویزیون اکتفا شود زیرا این هدف این مجلس را محقق نمی سازد و کافی نیست. باید مراسم با جدیت برگزار شود. زیارت امام حسین(ع) از نزدیک و حضور در کنار بارگاه امام حسین در این شب برکات بسیار دارد. انضباط و نظم در این شبها باید مورد توجه قرار گیرد و نباید همسایگان مکانی که مراسم در آن برگزار می شود مورد آزار و اذیت قرار گیرند.

سید حسن نصرالله تاکید کرد: کسانی که فکر می کنند با جنگ روانی و تهدیدات مراسم عاشورایی لغو می شود بدانند که این تهدیدها ما را نمی ترساند و میان ما و حسین(ع) جدایی نمی افتد. در سال گذشته باوجود تهدیدات زیاد حضور مردم بیشتر از سالهای گذشته بود.

وی بیان کرد: ما باید با این تهدیدات صرف نظر از جدیت آن مقابله کنیم و نیروهای امنیتی تدابیری در بسیاری از مناطق به عمل آورده اند. تهدید، خشونت، قتل و ذبح کردن نمی تواند میان محبان اهل بیت و امام حسین(ع) جدایی اندازد.

دبیر کل حزب الله لبنان در ادامه به موضوعات امنیتی لبنان پرداخت و افزود: در سال گذشته نوعی از تهدیدات وجود داشت و امسال نیز نوعی دیگر از تهدیدات وجود دارد. نمی توان به مردم حقیقت را نگفت زیرا خدعه محسوب می شود. اوضاع امنیتی در لبنان از بسیاری از کشورهای منطقه بهتر است.

وی تاکید کرد: ما باید با این تهدیدات با جدیت برخورد کنیم و نیروهای امنیتی در بسیاری از مناطق باید اقداماتی انجام دهند. از مردم به ویژه ساکنان ضاحیه می خواهم که صبر داشته باشند و با نیروهای امنیتی و تدابیری که از سوی آنها برای حمایت از همه برگزار می شود همکاری کنند. از خداوند می خواهیم که به مسئولان، فرماندهان نظامی، مسئولان سیاسی و امنیتی کمک کند تا به مقابله با فتنه برخیزند.