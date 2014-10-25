صحبتی در خصوص تیم ملی امید با من نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل محمدی عصر امروز در نشست خبری پیش از بازی ذوب آهن و استقلال صنعتی خوزستان در رقابت های جام حذفی اظهار کرد: ما در حالی قرار است در برابر استقلال صنعتی صف آرایی کنیم که این تیم در هفته های اخیر روند رو به رشدی داشته و ما بدون شک، بازی سختی در برابر شاگردان عبدالله ویسی در پیش داریم.

وی افزود: در رقابت های جام حذفی، فرصت جبران برای هیچ تیمی وجود ندارد به همین دلیل باید ضمن حضور موثر در خط دفاعی، از فرصت های خود به خوبی استفاده کنیم. در هر صورت نگاه ما به جام حذفی به گونه ای است که قصد داریم مشکلات و ناکامی های خود را در لیگ برتر به دست فراموشی بسپاریم به همین دلیل قصد داریم با تمام قوا در بازی با استقلال صنعتی خوزستان وارد میدان شویم.

گل محمدی در خصوص اینکه گفته می شود قرار است سکان هدایت تیم ملی امید به وی سپرده شود، عنوان کرد: در این خصوص من هم صحبت هایی در رسانه ها شنیده ام ولی تاکنون صحبت های رسمی در خصوص پیوستن به تیم ملی امید به من نشده است.

سرمربی تیم ذوب آهن اصفهان عنوان کرد: مشکلات فعلی ذوب آهن اصفهان به مرور زمان کاهش می یابد و ما به روزهای خوب خود بازمی گردیم ولی برای رسیدن به شرایط مطلوب نیاز به زمان داریم زیرا در این شرایط کار کردن در ذوب آهن واقعا سخت است.

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل محمدی چهار روز بعد از شکست خانگی مقابل فولاد تیم اول شهر اهواز به این شهر پرواز کرده تا در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی مقابل عبداله ویسی و تیمش استقلال خوزستان قرار بگیرد. آنها یک ماه پیش در لیگ در دیداری رو در رو مقابل هم ایستادند که این بازی با تساوی به پایان رسید.