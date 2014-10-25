به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین دشتی عصر شنبه در همایش عاشوراییان که به همت اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دشتی برگزار شد، اظهار داشت: باید در عزاداری اخلاص رعایت شود اگر اخلاص در عزاداری رعایت شود مانند حضرت ابراهیم(ع) که اخلاص در کارش بود خدواند نمادهای حضرت ابراهیم(ع) در مکه جاودانه کرد.

وی افزود: در عاشورا یک حماسه‌ای آفریده شد که دارای پیام‌های مختلفی مانند از جان گذشتن و جانبازی از نمونه های پیام عاشورا است.

نماینده ولی فقیه در سپاه امام صادق(ع) تصریح کرد: مدیریت فکری ائمه اطهار در زمینه نگه داشتن نهضت عاشورا نیاز به تحلیل و بررسی دارد که قطعا تعظیم و تکریم شعائر دینی مانند کربلا باعث نگه داشتن آموزه‌های دینی در جامعه است.

عزاداری مخصوص شیعیان نیست

حجت‌الاسلام دشتی اضافه کرد: عزاداری مخصوص شیعیان نیست بلکه سایر مذاهب اسلامی و ادیان الهی نیز به امام حسین علیه السلام ارادت دارد و برای آن حضرت مراسم سوگواری و عزاداری می گیرند.

مسئول دفتر نماینده ولی فقیه در سپاه امام صادق علیه السلام بیان کرد: باید از عزاداری امام حسین علیه السلام افراد انقلابی و حماسی بیرون آید تا بتوانند ذخیره ای برای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف باشند.

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امام جمعه خورموج نیز با تبریک به علی حاجی زاده که به‌عنوان پیرغلام نمونه کشوری انتخاب شده است، گفت: کارکردها و نقش آفرینی‌های عزاداری امام حسین علیه السلام بسیار زیاد است که نمی توان نقش آن را انکار کرد.

حجت الاسلام مصلح ادامه داد: انسان به خاطر این به مقام خلیفه الهی رسیده است که دارای شعور و احساس است و درعزاداری امام حسین علیه السلام باید هم کار احساسی کرد که نماد آن سینه زنی و زنجیر زنی است و هم کار شعوری است که نماد آن مجالس وعظ و خطابه است.

مصلح با اشاره به ضرورت مطالعه حماسه حسینی شهید مطهری توسط مبلغین گفت: مطالعه این کتاب باعث می‌شود بعضی از آفات عزاداری از جامعه زدوده شود.