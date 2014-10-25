اجرای امر به معروف و نهی از منکر ناهنجاری های اجتماعی را ریشه کن می کند

به گزارش خبرگزاری مهر:حجت الاسلام مالک اژدرشریفی شامگاه روز شنبه در کارگاه آموزشی پیشگیری از وقوع جرم مبلغین مذهبی شهرستانهای بناب و ملکان در حوزه علمیه حضرت ولی عصر(عج) شهرستان بناب با اشاره به نقش فریضه امربه معروف و نهی از منکر در پیشگیری از جرم گفت: این فریضه وظیفه همه مؤمنان است و اگر هر کس به وظیفه شرعی خود در این خصوص عمل کند، شاهد کاهش جرایم خواهیم بود.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی افزایش ناهنجاریهای اجتماعی در جامعه را ناشی از کمرنگ شدن فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه دانست و افزود: باید با اجرای امر به معروف و نهی از منکر ناهنجاریهای اجتماعی را بطور ریشه ای حل کنیم.

حجت الاسلام اژدرشریفی تصریح کرد: قانون قدرتی که به دستگاه قضایی داده، به دستگاههای اجرایی و مقننه نداده است؛ لذا دادگستری با تمام توان و قدرت درجهت کاهش ناهنجاریهای اجتماعی جامعه تلاش خواهد کرد و تلاش قوه قضائیه تا حدی است که قوه مقننه را وادار کرده که در خصوص موضوع امر به معروف و نهی از منکر قانونی را تصویب کند که درشرف تصویب است.

وی سپس با تأکید بر اینکه قیام امام حسین(ع) در هفته امر به معروف و نهی از منکر باید تبیین شود؛ اظهارکرد: در هفته امر به معروف و نهی از منکر باید به امام حسین(ع) کمک کنیم و یکی از راههای کمک به اهداف قیام امام حسین(ع) اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر است.

این مقام قضایی در آذربایجان شرقی همچنین بر لزوم اقدامات بلند مدت فرهنگی بعنوان علاج دردهای اجتماعی و فرهنگی جامعه تأکید و تصریح کرد: این امر وظیفه دستگاههای فرهنگی کشور است و حوزه های علمیه در رأس آنهاست و بر همین اساس علما و روحانیون باید برای برخورد با مفسده های اجتماعی از طریق انجام امور فرهنگی و عقیدتی اقدامات گسترده ای انجام دهند و دادگستری استان نیز آماده هرگونه همکاری در این خصوص است.