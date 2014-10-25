درخواست تجمع اعتراضی به اسید پاشی نداشته ایم

به گزارش خبرگزاری مهر، سيد حسين هاشمي، ‌ استاندار تهران در واكنش به تحرك برخي مبني بر تجمع مردمي در اعتراض به حوادث ناگوار اسيدپاشي در اصفهان اظهار داشت: هر تجمعي در استان تهران بخواهد شكل بگيرد، بايد مراحل قانوني خود را طي كرده و با دريافت مجوز قانوني از وزارت كشور و يا فرمانداري باشد.

مقام عالي دولت در استان تهران گفت: براي هر حركت اجتماعي و سياسي چه از جانب تشكل هاي مردم نهاد و چه از جانب احزاب سياسي مجوز تعلق گيرد ولي بايد روال قانوني را در هر صورت مدنظر قرار داد.

استاندار تهران تصريح كرد: تا كنون هيچ درخواستي براي مجوز به فرمانداري تهران ارسال نشده و اين تجمع براي دولت موضوعيت قانوني ندارد. با اين همه ما حركات غيرانساني نظير اسيد پاشي را به شدت محكوم مي كنيم و دستگاه امنيتي و قضايي نيز تمام تلاش خود را براي برخورد جدي با اين مسئله به كار بسته است.