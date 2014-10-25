  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳ آبان ۱۳۹۳، ۲۳:۴۱

منابع موثق اعلام کردند:

ادامه درمان تروریست‌ها در بیمارستان‌های رژیم صهیونیستی

ادامه درمان تروریست‌ها در بیمارستان‌های رژیم صهیونیستی

رسانه های عربی از انتقال چندین تروریست مجروح دیگر از سوریه به سرزمینهای اشغالی برای مداوا خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع امنیتی در سوریه اعلام کردند: امروز دو تروریست که طی درگیریها با ارتش سوریه زخمی شده بودند برای مداوا به داخل فلسطین اشغالی منتقل شده اند.

بنابراین گزارش، این برای نخستین بار نیست که تروریستها جهت مداوا به داخل اراضی اشغالی متقل می شوند.

رژیم صهیونیستی  با توجه به هدف مشترکی که با تروریستها در زمینه سرنگونی نظام سوریه دارد، این اعضای گروههای مسلح را در بهترین بیمارستانهای خود و تحت نظارت بهترین پزشکانش مداوا می کند.

بنیامین نتانیاهو نیز اخیرا از بیمارستانی که برخی تروریستها در حال درمان بودند بازدید کرده بود.

کد مطلب 2409545

تازه‌ترین اخبار

پربازدیدترین ها