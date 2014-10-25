به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع امنیتی در سوریه اعلام کردند: امروز دو تروریست که طی درگیریها با ارتش سوریه زخمی شده بودند برای مداوا به داخل فلسطین اشغالی منتقل شده اند.

بنابراین گزارش، این برای نخستین بار نیست که تروریستها جهت مداوا به داخل اراضی اشغالی متقل می شوند.

رژیم صهیونیستی با توجه به هدف مشترکی که با تروریستها در زمینه سرنگونی نظام سوریه دارد، این اعضای گروههای مسلح را در بهترین بیمارستانهای خود و تحت نظارت بهترین پزشکانش مداوا می کند.

بنیامین نتانیاهو نیز اخیرا از بیمارستانی که برخی تروریستها در حال درمان بودند بازدید کرده بود.