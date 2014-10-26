آموزش مهمترین اصل پدافند غیرعامل است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد واحدی صبح یکشنبه در نشست پدافند غیرعامل در جمع مسئولان شهرستان، گفت: آمادگی مدیران در شرایط اضطرار ضروی بوده و جایگاه پدافند غیرعامل باید در قبل و حین بحران بسیار جدی گرفته شود.

فرماندار مرکز استان با توجه به آغاز هفته پدافند غیر عامل گفت: پدافند غیرعامل در شرایط حساس بسیار حیاتی و اثرگذار برای جامعه است و آموزش مهمترین اصل در پدافند غیر عامل محسوب می شود و همه ارگان ها و دستگاه ها موظف هستند تا نسبت به آموزش پرسنل خود و مردم اقدامات لازم را مبذول دارند.

فرماندار مرکز استان با تسلیت ایام سوگواری سرور و سالارشهیدان اظهارداشت: پیروزی و موفقیت مختص میدان نبرد نیست، پیروزی زنده ماندن قرن ها در دل تاریخ چون ابا عبدالله حسین (ع) است و در این ایام فرهنگ عاشورا بايد ترویج یابد و همه ما در اين خصوص سهيم هستیم.

واحدی با اشاره به تبيين فرهنگ عاشوراي حسيني بيان داشت: عزاداری های سید و سالار شهیدان در ادارات شهرستان ساری باید بیشتر شود.

وي دهه محرم را فرصت مناسبي در جهت اجراي احکام دانست و از مسئولان ذيربط خواست تا در اين خصوص توجه لازم را داشته باشند.

نماینده دولت در ساری حضور مسئولان را درهيات ها و جمع مردم موثر دانست و گفت: با اين کار به مردمي بودن خود تحکيم وبا در دسترس بودن مي توانيد براي مردم مفيد باشيد.

نماینده عالی استان در شهرستان ساری با اشاره به خدمت صادقانه مسئولان به مردم ابراز کرد: دولت بارقه امید را در مردم ایجاد کرده و با ورود دولت در ابعاد مختلف توسعه را شاهد هستیم.

وی با بیان اینکه امروز با نوسان قیمت‌ها مواجه نیستیم و قیمت‌ها از ثبات برخوردار هستند، افزود: رکود و تورم هم توسط دولت کنترل شده است.

وی در ادامه خاطر نشان کرد : مدیران و مسئولان تمامی دستگاه ها باید به مردم صادقانه و خالصانه پاسخگو باشند و وعده های پوچ ارائه نکنند.