شوراي افتاء و روحانيون كردستان حكم اعدام آيت الله شيخ نمر را محكوم كردند

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال صدور حكم اعدام براي آيت الله شيخ نمر شوراي افتاء و جمعي از علما و روحانيون استان كردستان همراه با ساير اقشار در كشور، اين اقدام را محكوم كردند و خوساتار تجديد نظر در اين اقدام شدند.

در اين بيانيه آمده است: انتشار خبر صدور حکم اعدام برای 'آیت الله شیخ نمر باقر النمر' از سوی مقامات قضایی عربستان سعودی موجب شگفتی و تاسف شد. صدور چنین حکم سنگینی علیه یک عالم دینی، بیانگر آشفتگی و دستپاچگی دولت آل سعود در مواجهه با بحران داخلی عربستان است.

در ادامه بيانيه علما، روحانيون و شوراي افتاء استان كردستان آمده است: چنین حکمی نه تنها به مهار مخالفت ها و اعتراضات داخلی در آن کشور کمک نخواهد کرد، بلکه باعث افزایش تنش در عربستان خواهد شد و وضعیت پیچیده این کشور را بدتر و زمینه تشدید و گسترش اعتراضات را فراهم خواهد کرد و بر روابط و مناسبات بسیاری از کشورهای دیگر با دولت سعودی اثر منفی خواهد گذاشت.

علماي كردستان ضمن تاكيد به دولت عربستان براي حل مسالمت آميز مناقشات به وجود آمده تاكيد كرده اند: مقامات سعودی که خود را خدام حرمین شریفین می دانند، به فکر حل مسالمت آمیز بحران کشور خود باشند و به مطالبات مردم خود پاسخ دهند و حقوق شیعیان آن کشور را محترم شمارند و با منتقدان خود اگر دوستند مروت کنند و اگر دشمن اند مدارا کنند که آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است.

در پایان بیانیه شورای افتا، علما و روحانيون اهل سنت کردستان آمده است: اینجانبان اعضای شورای افتاء و روحانیت کردستان این گونه احکام ظالمانه را مخالف کتاب و سنت و مغایر معاهدات و میثاق‏های حقوق بشرمی دانیم و خواستار تعلیق و نهایتا لغو آن هستیم و از سر خیر خواهی و به استناد حدیث نبوی “مَنْ رَأَی مِنْکُمْ مُنْکَرًا فَلْیُغَیِّرْهُ بِیَدِهِ فَإِنْ لَمْ یَسْتَطِعْ أَنَّ یُغَیِّرَهُ بِیَدِهِ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِکَ أَضْعَفُ الإیمان” به مقامات سعودی توصیه می کنیم که از این گونه برخوردهای تند که موجب جریحه دار شدن احساسات شیعیان در جای جای عالم و مخدوش شدن بیش از پیش وجهه دولتمردان سعودی خواهد شد، بپرهیزند و گرنه بهای سنگین اجرای چنین حکمی را خواهند پرداخت.