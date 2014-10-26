250 روستای زنجان از نعمت گاز طبیعی برخوردارند

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید عسگریان شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: 300 هزار خانوار در زنجان از گاز طبیعی استفاده می کنند.

مدیر عامل شرکت گاز طبیعی استان زنجان، با اشاره به اینکه 19 شهر زنجان از نعمت گاز طبیعی برخودارند گفت: در این راستا این استان وضعیت خوبی در برخوداری از گاز طبیعی دارند.

عسگریان تاکید کرد: دولت در راستای خدمات دهی به مناطق محروم نهایت تلاش مضاعف را در دستور کار جدی خود قرار داده است.

وی یاد آورشد: امروز دسترسی راحت مردم به امکانات در راستای تحقق فرامین مقام معظم رهبری است.

مدیر عامل شرکت گاز استان زنجان به مصرف درست و اصولی گاز در فصل سرما اشاره کردو گفت: مردم استان استفاده بهینه از گاز داشته باشند.

عسگریان به نقش مهم و موثر مردم در بحث صرفه جویی گاز طبیعی تاکید کردو گفت: صرفه جویی در مصرف گاز باعث کاهش هزینه می شود و در این راستا باید به امر درست مصرف کردن باید بسیار توجه جدی شود.

وی گفت: ایران در مصرف گاز طبیعی در جهان در رده سوم قرار دارد و بیشترین مصرف گاز در ایران است.

مدیر عامل شرکت گاز استان زنجان ادامه داد: سالانه 180 میلیارد متر معکب گاز در کشور تولید می شود.