برداشت بی رویه شن و ماسه از بستر رودخانه سفید رود تهدید جدی بر محیط زیست است

به گزارش خبرنگار مهر، عطا الله حکیمی شب گذشته در دیدار مردم و مسئولان شهرستان رودبار افزود: برداشت بی رویه شن و ماسه از بستر و حریم رودخانه سفید رود آثار منفی فراوانی بجا گذاشته و خسارات جبران ناپذیری به محیط زیست وارد می کند.

وی همچنین اظهارداشت: برخی از این خسارات بلافاصله دیده می شود اما اثرات مخرب برخی دیگر سالها بعد آشکار می شود از این رو باید برای حفظ اکوسیستم محیط زیست به ویژه رودخانه ها برنامه های اصولی تدوین و به مرحله اجرا در آید.

نماینده مردم رودبار و عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی گفت: برداشت بی رویه شن و ماسه از بستر رودخانه ها این گنجینه های ارزشمند طبیعی را یکی پس از دیگری در زمره نابودی می کشاند.

وی همچنین بر ضرورت اصلاح نظام بهره برداری از مصالح رودخانه ای در استان تاکید کرد و افزود: چنانچه برداشت شن و ماسه تحت اصول فني و نيز مديريت صحيح صورت گيرد تبعات منفي رودخانه ها به حداقل و پايداري این شریان های حیاتی افزايش مي يابد.

حکیمی در ادامه به بحث گاز و آبرسانی روستایی اشاره کرد و اذعان داشت: نرم میزان برخورداری آب آشامیدنی در مناطق روستایی استان گیلان 67 درصد و این نرم در رودبار زیر 30 درصد است.

وی بیان داشت: نرم برخورداری گازروستایی در استان 68 درصد و این میزان نرم در رودبار 19 درصد است.

نماینده مردم رودبار و عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی گفت: امسال از محل تبصره (22) ماده 180 قانون بودجه سال جاری سه میلیارد تومان اعتبار برای آبرسانی روستایی در شهرستان رودبار اختصاص یافته است.

وی افزود: علاوه بر سد دیورش رحمت آباد که 70 درصد آب آشامیدنی شهرهای رودبار را تامین می کند دو سد کشاورزی ( دیر و نصفی ) در این منطقه احداث می شود.

حکیمی یادآورشد: این دو سد کشاورزی آب اراضی زراعی و باغی مناطق رستم آباد، جمشید آباد، جوبن، گنجه و رحمت آباد شهرستان رودبار را سیراب می کنند .