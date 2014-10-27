۵ آبان ۱۳۹۳، ۸:۴۴

ساخت دستگاه سنجش زمان واکنش عصبی در دانشگاه امیرکبیر

یک محقق در دانشگاه امیر کبیر توانست دستگاهی برای اندازه گیری زمان واکنش سیستم عصبی بسازد تا از طریق آن بتوان روند بیماری های عصبی را اندازه گیری کرد.

فرین ذکایی، ایده پرداز دستگاه اندازه گیری زمان واکنش سیستم عصبی و دانشجوی کارشناس مهندسی پزشکی گرایش بیوپزشکی دردانشگاه امیرکبیر به خبرنگار مهر گفت: این دستگاه برای اندازه گیری زمان واکنش سیستم عصبی افراد مختلف ساخته شده است.

وی درباره کاربردهای این دستگاه توضیح داد و عنوان کرد: این دستگاه 8 تست دارد که در مراکز تربیت بدنی، مراکز توانبخشی، مطب ها، بیمارستان ها، در مرکز استخدام مشاغل حساس(خلبانی) و مراکز پایش سلامت کودکان مورد استفاده قرار می گیرد.

ذکایی با بیان اینکه دستگاه اندازه گیری زمان واکنش سیستم عصبی در استعدادیابی ورزشی نیز استفاده می شود، اذعان داشت: با استفاده از این دستگاه می توان فهمید که ورزشکار در چه سطحی از آمادگی قرار دارد.

وی افزود: دستگاه اندازه گیری زمان واکنش سیستم عصبی، در اندازه گیری تست های اعصاب نیز کاربرد دارد و روند بیماری عصبی را مشخص می کند.

ذکایی در ادامه گفت: همچنین این دستگاه در مطالعات علمی پژوهشی، مراکز تحقیقاتی دانشگاهها،  برای شناخت فرایند مغز، ارتباط سیستم اعصاب و اندام های مختلف بدن به کار می رود.

وی با بیان اینکه با استفاده از این دستگاه می توان از میزان سلامتی افراد مطلع شد، بیان کرد: در هرکدام از تست های دستگاه اندازه گیری زمان واکنش سیستم عصبی، محرکی وجود دارد که میزان روند بیماری  عصبی و یا سلامتی فرد را مشخص می کند.

ذکایی با بیان اینکه علاوه بر سخت افزار یک نرم افزار در کنار این دستگاه قرار گرفته، توضیح داد: داده ها از سخت افزار وارد نرم افزار می شوند و به صورت نمودارهای آماری می توان داده های مربوط به زمان واکنش سیستم عصبی افراد را  ذخیره کرد.

کد مطلب 2409745

