ساخت دستگاه سنجش زمان واکنش عصبی در دانشگاه امیرکبیر

فرین ذکایی، ایده پرداز دستگاه اندازه گیری زمان واکنش سیستم عصبی و دانشجوی کارشناس مهندسی پزشکی گرایش بیوپزشکی دردانشگاه امیرکبیر به خبرنگار مهر گفت: این دستگاه برای اندازه گیری زمان واکنش سیستم عصبی افراد مختلف ساخته شده است.

وی درباره کاربردهای این دستگاه توضیح داد و عنوان کرد: این دستگاه 8 تست دارد که در مراکز تربیت بدنی، مراکز توانبخشی، مطب ها، بیمارستان ها، در مرکز استخدام مشاغل حساس(خلبانی) و مراکز پایش سلامت کودکان مورد استفاده قرار می گیرد.

ذکایی با بیان اینکه دستگاه اندازه گیری زمان واکنش سیستم عصبی در استعدادیابی ورزشی نیز استفاده می شود، اذعان داشت: با استفاده از این دستگاه می توان فهمید که ورزشکار در چه سطحی از آمادگی قرار دارد.

وی افزود: دستگاه اندازه گیری زمان واکنش سیستم عصبی، در اندازه گیری تست های اعصاب نیز کاربرد دارد و روند بیماری عصبی را مشخص می کند.

ذکایی در ادامه گفت: همچنین این دستگاه در مطالعات علمی پژوهشی، مراکز تحقیقاتی دانشگاهها، برای شناخت فرایند مغز، ارتباط سیستم اعصاب و اندام های مختلف بدن به کار می رود.

وی با بیان اینکه با استفاده از این دستگاه می توان از میزان سلامتی افراد مطلع شد، بیان کرد: در هرکدام از تست های دستگاه اندازه گیری زمان واکنش سیستم عصبی، محرکی وجود دارد که میزان روند بیماری عصبی و یا سلامتی فرد را مشخص می کند.

ذکایی با بیان اینکه علاوه بر سخت افزار یک نرم افزار در کنار این دستگاه قرار گرفته، توضیح داد: داده ها از سخت افزار وارد نرم افزار می شوند و به صورت نمودارهای آماری می توان داده های مربوط به زمان واکنش سیستم عصبی افراد را ذخیره کرد.