کیانوش رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره ناراضی بودن ملی پوشان از زمان برگزاری مسابقات لیگ، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: حدود 20 روز تا مسابقات جهانی وقت باقی مانده و اشتباه بزرگی است که مسابقات لیگ در این زمان برگزار شده زیرا دو هفته قبل نیز مسابقات آسیایی برگزار شده است.
وی در ادامه افزود: سنگینی این مسابقات برای وزنهبرداران تیم ملی به همان سنگینی مسابقات جهانی بود زیرا عملکرد ورزشکار در این مسابقات نیز مهم است.
ملیپوش وزنهبرداری ایران تصريح کرد: مسابقات تمام شد و خداراشکر اتفاقی رخ نداد ولی این را بدانید جو مسابقه کشوری باشد یا جهانی برای بازیکنان تیم ملی فرقی ندارد چون سنگینی جو مسابقات و انتظارات از ملی پوشان نیز به همان اندازه هست.
وی درباره پیش بینی رنگ مدالش و وضعیت جسمانی خود بیان کرد: رنگ مدال را نمیتوانم پیشبینی کنم و تا پایان مسابقات جهانی جایگاه افراد مشخص نیست ولی تمام تلاش خود را انجام ميدهم تا بتوانم بهترین نتیجه را کسب کنم؛ از نظر جسمانی هم بخاطر این مسابقهای که روز گذشته دادم، افت بدنی دارم اما امیدوارم تا مسابقات جهانی به آمادگی کامل برسم.
رستمی رباره برخی صحبتها مبنی بر اینکه در مسابقات آسیایی غرور باعث از دست دادن مدال طلا شد، یادآور شد: من این سخنان را قبول ندارم و قطعا کساني که این صحبتها انجام میدهند از این رشته آگاهی لازم را ندارند و اگر هم از بزرگان این رشته بوده، بدون شک این حرفها را به او تحمیل کردهاند وگرنه چنین حرف هایی را بر زبان نمی آورد.
وی ادامه داد: برخیها نیز مطرح کرده بودند که انتخاب وزنه از سوی مربی درست نبوده که این مساله را کاملا رد میکنم و از مربی تیم ملی که روحیه و انرژی زیادی به من دادند، تشکر و قدردانی می کنم. باید بگویم طی سالهایی که در تیم ملی بودهام، چنین مربی را ندیدم و قطعا در ادامه نیز نخواهم دید.
قهرمان جهان در سال 2011 ناکامیاش در مسابقات آسیایی را برخی مشکلات به وجود آمده دانست و گفت: وزنهای که در مسابقات آسیایی نتوانستم بلند کنم، همان رکورد من در المپیک لندن بود ولی این را باید بدانید که من دوسال از میادین ورزشی دور بودم که برخی مشکلاتی با مربی در آن زمان داشتیم که باعث شد حتی قصد خداحافظی از این رشته را داشته باشم اما این مشکلات حل شد و علاقه چندانی به صحبت درباره گذشتهای که تمام شده، ندارم.