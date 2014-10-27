دستور زنگنه برای عرضه نفت خام در بورس انرژی/ تاثیر کاهش قیمت نفت در معاملات

به گزارش خبرنگار مهر، علی حسینی در جمع خبرنگاران در مورد تاثیر قیمت نفت بر معاملات بورس انرژی گفت: کاهش قیمت نفت در میان مدت بر معاملات بورس انرژی تاثیرگذار است، البته این امر هنوز تاثیر خاصی بر معاملات بورس انرژی نداشته است زیرا هم اکنون معاملات نفت خام به صورت مستقیم در بورس انرژی انجام نمی شود و تنها معاملات فرآورده های ویژه انجام می شود.

مدیرعامل بورس انرژی با بیان اینکه قیمت فرآورده های ویژه از ثبات نسبی برخوردار است اما قیمت پایه این فرآورده ها توسط عرضه کنندگان با توجه به کاهش قیمت نفت خام تغییر می کند، عرضه کنندگان در پایان هر ماه قیمت پایه را براساس نفت خام تغییر می دهند.

وی در پاسخ به پرسش مهر در این زمینه بیان کرد: در صورتی که روند کاهشی قیمت نفت ادامه یابد به تدریج قیمت پایه محصولات فرآورده های ویژه نفتی که در بورس کالا عرضه می شود به طور قطع کاهش می یابد.

حسینی در مورد عرضه نفت خام در بورس انرژی گفت: بورس انرژی همکاری هایی را در این زمینه با وزارت نفت انجام داده و براساس دستور کاری که بیژن زنگنه وزیر نفت تعریف کرده هماهنگی هایی در حال انجام است اما این امر بلندمدت خواهد بود.

مدیرعامل بورس انرژی درباره عرضه های برقی در بورس انرژی گفت: قرار است اوراق گواهی ظرفیت با هماهنگی های وزارت نیرو و سازمان بورس و اوراق بهادار انتشار یابد و امیدواریم تا پایان آبان ماه بتوانیم این اوراق را منتشر کنیم.

حسینی درباره عرضه های جدید در بورس انرژی نیز اظهارداشت: نفتای سبک پالایشگاه لاوان هفته گذشته در بورس انرژی درج شده و بزودی عرضه آن انجام می شود.