به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا باقرزاده پیش از ظهر یکشنبه در جمع دانشجویان جدیدالورود دانشگاه آزاد قائمشهر، دانش را کلید قدرت دانست و عنوان کرد: بی تردید مردمی‌ترین و در دسترس‌ترین عامل قدرت در دنیای امروز دانش است و بالطبع کسانی که دارای قدرت هستند می‌توانند دیگران را به خود وابسته کنند.

عضو هیأت امنای دانشگاههای آزاد اسلامی منابع قدرت را فراوان توصیف کرد و گفت: منابع قدرت نظام می تواند متشکل از مردم، نیروهای نظامی و انتظامی، اقتصاد و فرهنگ می باشد اما نباید دراین میان مقوله دانش را کم اهمیت بر شمرد وی اظهار داشت افزایش منبع قدرت و مشروعیت نیروی انتظامی بخاطر علمی شدن آن است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحدقائم شهر ادامه داد: دانشگاه آزاد اسلامی همانند انقلاب اسلامی وام دار امام راحل(ره) و مردم است که تا به اکنون توانست میلیون‌ها نفر فارغ‌التحصیل به بازار کار تحویل دهد، وی تصریح کرد: امروز بیش از 40 درصد نظام آموزش عالی کشور توسط دانشگاه آزاد اسلامی اداره می‌شود.

وی گفت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر نیز با مجموعه سما به عنوان یک عضو از این مجموعه عظیم با بیش از 11 هزار دانشجو در حال تحصیل، بیش از 53 هزار فارغ التحصیل، 315 عضو هیئت علمی تمام وقت، 5 دانشکده مصوب و یک مرکز تحصیلات تکمیلی و بیش از یکصد رشته کاردانی و کارشناسی،60 رشته درمقطع ارشد و دکتری در حال فعالیت است.