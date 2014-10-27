داود فتحعلی‌بیگی درباره حذف هنرمندان تعزیه از زیرمجموعه‌های صندوق حمایت از هنرمندان به خبرنگار مهر گفت: اخیرا و بعد از تغییر مدیریت صندوق حمایت از هنرمندان بیمار، در سایت طراحی شده که به گفته کارشناسان مرکز هنرهای نمایشی بدون مشاوره با آن‌ها شکل گرفته است، تعزیه‌خوانان از صندوق حمایت از هنرمندان حذف شده‌اند.



این هنرمند با سابقه نمایش‌های آیینی و سنتی تصریح کرد: این امر یعنی اینکه هنرمندان تعزیه به عنوان هنرمند در صندوق حمایت از هنرمندان، مورد قبول نیستند. این در حالی است که هنر تعزیه از ایران در سازمان جهانی یونسکو به ثبت رسیده است.



وی با بیان اینکه تعزیه‌خوانان طی سال‌ها و دهه‌های متمادی با مقاومت در برابر سختی‌ها و مشکلات فراوان توانسته‌اند نسل به نسل هنر تعزیه را به امروز برسانند، متذکر شد: حذف هنرمندان تعزیه از صندوق حمایت از هنرمندان اصلا اقدامی پسندیده نیست.



فتحعلی‌بیگی خطاب به مدیران و تصمیم گیرندگان صندوق حمایت از هنرمندان گفت: چطور است هنری که دنیا آن را قبول دارد و در یونسکو به ثبت رسیده است، به رسمیت نمی‌شناسید ولی نام بخشی که مدیریت می‌کنید، صندوق حمایت از هنرمندان است؟



رئیس دفتر نمایش‌های آیینی و سنتی درباره اعلام دلایل حذف هنرمندان تعزیه از زیرمجموعه صندوق حمایت از هنرمندان توسط مدیران و تصمیم گیرندگان مربوطه، توضیح داد: دلیلی که به من اعلام شده این است که تعزیه خوانی با مداحی یکی است. مداحی در جای خود دارای احترام است اما مداحی با تعزیه خوانی تفاوت دارد. مداحی کاری انفرادی است که به ذکر مصیبت می‌پردازد اما تعزیه‌خوان تنها به ذکر مصیبت نمی‌پردازد و مباحث مختلف تاریخی و مذهبی را روایت می‌کند.



وی ادامه داد: تعزیه‌خوان علاوه بر خواندن باید به موسیقی سازی و آوازی و قراردادهای اجرا تسلط کامل داشته باشد زیرا تعزیه یک نمایش آیینی تمام و کمال است.



فتحعلی‌بیگی یادآور شد: حذف نام هنرمندان تعزیه از صندوق حمایت از هنرمندان به معنی این است که دیگر تعزیه‌خوانان نمی‌توانند از امکان بیمه استفاده کنند در صورتیکه پیش از این برخی از تعزیه‌خوانان بیمه بودند.