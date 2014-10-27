به گزارش خبرگزاری مهر، تبلت ها یکی از فناوری های نسبتا جدیدی هستند که به دلیل کاربرد فراوان و همینطور سبک بودن توجه کاربران بسیاری را به خود جلب کرده اند. گزارشات مختلف نشان می دهد که فروش تبلت ها در سال 2013 میلادی نسبت به سال گذشته با رشد 55 درصدی مواجه شده و بنا به پیش بینی کارشناسان حوزه آی تی این رشد تا 5 سال آینده نیز وجود خواهد داشت.

بنا به گزارش و آمار منتشر شده در گارتنر، فروش تبلت ها در سال میلادی جدید با رشد 11 درصدی نسبت به سال گذشته مواجه بوده است. اما آمار و ارقامی که در سال 2013 میلادی گزارش شده اند، تعجب کارشناسان حوزه آی تی را برانگیخته اند زیرا رشد در این سال بیش از 55 درصد بوده است. یکی از عمده علت های موفقیت و همینطور فروش تبلت ها را می توان در مواردی مانند ترکیبی از اسمارت فون ها و همینطور رایانه ها دانست که قابلیت های بیشتری را در اختیار کاربران قرار می دهند. دلایل مختلف دیگری را می توان برای استفاده از تبلت ها ذکر کرد : سبک بودن، کم حجم بودن، قابلیت اسمارت فون، نصب تمامی برنامه ها و اپلیکشن های موبایل، رایانه ها و ... باعث پر فروش شدن این محصول فناورانه شده اند.

در جدول زیر رشد و تغییر آمارها و اعداد فروش تبلت در سال های 2013 ، 2014 . 2015 میلادی را مشاهده می کنید.

سال 2013 میلادی با رنگ آبی

سال 2014 میلادی با رنگ قرمز

سال 2015 میلادی با رنگ سبز

آمار فروش تبلت ها در سال های 2013 - 2014 و پیش بینی فروش تبلت ها در سال 2015 میلادی در حالی مطرح می شوند که چندی پیش نیز آماری از پر فروش ترین برندها در سال 2014 میلادی اعلام شدند. کمپانی لنوو با سهم 20 درصدی در صدر لیست فروش قرار گرفت، اچ پی با 18.8درصد، دل با 13.3 درصد، ایسر با 8.4 درصد و اپل نیز با سهم 6.3 درصد در رتبه های بعدی این فهرست قرار گرفتند.