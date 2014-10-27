اعلام وصول طرح دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در پایان جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی طرح عادی دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده از سوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. همچنین محمدرضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه علنی مجلس را برعهده داشت در پایان جلسه علنی مجلس با اشاره به ابراهیم آقامحمدی و عبدی دو نماینده خرم آباد، درباره سیل هفته گذشته این منطقه که در اثر آن دو دانش آموز و یک معلم که در حال جا به جایی یک مجروح به سمت بیمارستان بودند، متاسفانه گرفتار سیل شدند گفت: در این حادثه پنج نفر کشته شدند و جسد این معلم فداکار هم هنوز پیدا نشده است که ما این حادثه را تسلیت عرض می کنیم.

باهنر افزود: از مسئولین کشور توقع داریم به این مسئله هرچه زودتر رسیدگی شده و در جهت دلجویی از خانواده قربانیان اقدام قانونی لازم را انجام دهند.