لیست ارائه شده تنیس تکذیب شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخابی فدراسیون تنیس برای مشخص شدن رئیس این فدراسیون با سه ماه تاخیر 19 آبان برگزار می شود. در روزهای منتهی به انتخابات برخی شنیده ها حاکی از آن بوده که تغییراتی در حال رخ دادن در لیست اولیه رای دهندگان است.

این در حالی است که شاهرخ کشاورز دبیر مجمع انتخاباتی و دبیر فدراسیون تنیس در گفتگو با خبرنگار مهر با تکذیب این موضوع تصریح کرد: هنوز هیچ لیستی به ما ابلاغ نشده است. همیشه روال کار این بوده که رئیس مجمع با بازنگری و در نظر گرفتن شرایط لیست را اعلام می کند. به هر حال لیست اعلامی نمایندگان فعال در هر بخش را شامل می شود و طبیعی است افرادی که قبلا در برخی سمت ها مشغول به فعالیت بوده و حالا نیستند در لیست رای دهندگان نیز نباشند.

پس از پایان دوره ریاست 4 ساله مجید شایسته در فدراسیون تنیس، ابوالحسن مهدوی به عنوان سرپرست این فدراسیون معرفی شد. مجمع انتخاباتی فدراسیون تنیس با اعلام وزارت ورزش و جوانان 19 همین ماه برگزار می شود.