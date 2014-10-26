خسارت 204 میلیاردی خشکسالی به منابع طبیعی خراسان جنوبی/ کف بری 500 هزار هکتار درختان جنگلی

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله شریفی ظهر یکشنبه در نشست خبری با اشاره به اینکه به دلیل خشکسالی شدید امسال برداشت انغوزه در استان ممنوع اعلام شده است، اظهارکرد: بیش از 100 میلیارد تومان تولید علوفه مرتعی استان به دلیل خشکسالی ها کاهش یافته است.

وی خشک شدن جنگل های بنه و بادمشک استان، خسارت به کانون های فرسایش بادی و افزایش عرصه های بیابانی را از دیگر مشکلات خشکسالی در عرصه منابع طبیعی ذکر کرد و گفت: خشکسالی موجب شده تا در چند سال اخیر جنگل های استان دچار آفت شپشک سفید شود.

وی عنوان کرد: برا اثر این آفت متاسفانه در سال گذشته 240 هزار هکتار و امسال 300 هزار هکتار از درختان جنگلی استان را کف بر کرده ایم.

مدیرکل منابع طبیعی خراسان جنوبی با بیان اینکه عرصه های بیابانی استان رو به افزایش است، تصریح کرد: کمبود اعتبارات موجب شده تا احیاء مراتع به کندی انجام شود.

وی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی بیش از یک میلیون و 300 هزار هکتار عرصه بیابانی دارد، افزود: اگر خشکسالی ها با همین روند ادامه یابد 200 سال زمان نیاز است تا بتوانیم عملیات بیابان زدایی را انجام شود.

شریفی تاکید کرد: باید با همکاری و دانش بومی مردم منطقه در زمینه جلوگیری از روند بیابان زایی در استان گام برداشت.

وی با اشاره به وجود 28 کانون بحرانی بیبان در سطح استان گفت: ترسیب کربن یکی از پروژه های موفق ملی و بین المللی بوده که در استان خراسان جنوبی اجرا شده است.

مدیرکل منابع طبیعی خراسان جنوبی بیان داشت: موفقیت های این پروژه موجب شده تا این طرح در 18 استان دیگر کشور نیز اجرا شود.

239 هکتار از عرصه های منابع طبیعی استان خلع ید شد

شریفی در ادامه با اشاره به تشکیل 823 پرونده در حوزه منابع طبیعی استان از ابتدای امسال بیان داشت: تاکنون 441 پرونده مختومه شده است که 407 رای به نفع منابع طبیعی و 237 رای بر علیه سازمان بوده است.

وی افزود: در هفت ماهه نخست امسال 175 فقره خلع ید منابع طبیعی استان به مساحت 239 هکتار نیز انجام شده است.

وی با بیان اینکه 98 مورد رفع تصرف نیز در این مدت صورت گرفته است، تصریح کرد: 137 فقره رفع تصرف به وسعت 327 هکتار نیز انجام شده است.

شریفی با اشاره به 262 مورد چرای غیر مجاز دام در عرصه های منابع طبیعی استان بیان کرد: 36 هزار راس دام به صورت غیر مجاز در عرصه های حفاظت شده منابع طبیعی استان بچرا شده اند.

آزاد سازی 450 هزار هکتار مراتع قرق شده در استان

مدیرکل منابع طبیعی خراسان جنوبی از آزاد سازی 450 هزار هکتار از مراتع قرق شده استان خبر داد و گفت: این مراتع به مدت 45 روز برای چرای دام آزاد سازی شده است.

شریفی میزان علوفه قابل برداشت از این مراتع را 26 هزار تن ذکر کرد و ادامه داد: ارزش ریالی این علوفه ها 180 میلیارد ریال است.

وی با اشاره به اینکه شش هزار و 250 خانوار روستایی و عشایری بهره بردار این مراتع هستند، گفت: این مراتع پاسخگوی 345 هزار واحد دامی است.

شریفی عنوان کرد: در خراسان جنوبی یک میلیون و 700 هزار دامی وجود دارد که مراتع استان پاسخگوی نیاز تمامی دامها نیست.

وی اعتبارات منابع طبیعی استان را در سال جاری 130 میلیارد ریال ذکر کرد و افزود: تا کنون 50 درصد اعتبارات استانی و 28 درصد اعتبارات ملی تخصیص یافته است.

مدیرکل منابع طبیعی استان اظهار امیدواری کرد: با قول معاون نظارت راهبردی رئیس جمهور مبنی بر تخصیص 100 درصدی اعتبارات پروژه هایی که در سال جاری به اتمام برسد ؛ میزان تخصیص اعتبارات منابع طبیعی استان 100 درصد باشد.