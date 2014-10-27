به گزارش خبرنگار مهر، مطابق اعلام دبیرخانه هیئت نظارت بر مطبوعات، قرار است پانزدهمین دوره انتخابات به منظور تعیین نماینده مدیران مسئول مطبوعات، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری در این هیئت، ساعت 14 فردا سه‌شنبه 6 آبان در محل تالار وحدت برگزار شود اما تجربه 14 دوره قبلی این انتخابات نشان داده که گردهمایی مورد اشاره در دور نخست به نتیجه نخواهد رسید و از هم اکنون تقریباً مشخص است که نماینده جدید مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات، این هفته مشخص نخواهد شد.

این انتخابات چه در دور اول و چه در دور دوم به حد نصاب برسد، فردی که حائز اکثریت آراء مدیران مسئول مطبوعات، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری خواهد شد، نماینده جدید آنها در هیئت نظارت بر مطبوعات و جایگزین حسین انتظامی خواهد شد که از 10 سال پیش و با پیروز شدن در 5 انتخابات پیاپی، به عنوان نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات فعالیت کرده است.

انتظامی که 19 شهریور 1392 و با حکم علی جنتی به عنوان معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد منصوب شد، در یک سال گذشته به عنوان نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات هم فعالیت کرده است که این فعالیت بر اساس قانون منعی ندارد. همچنین انتظامی می‌تواند برای بار دیگر کاندیدای این انتخابات شود و در صورت انتخاب از سوی مدیران مسئول همزمان می‌تواند در دو مسئولیت (نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات و معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد) به ادامه فعالیت بپردازد.

سید علاءالدین ظهوریان، دبیر هیأت نظارت بر مطبوعات درباره ساز و کار برگزاری این انتخابات مطابق قانون، به خبرنگار مهر گفت: ماده 31 آئین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات، تکلیف را در این خصوص روشن کرده است؛ بر اساس تبصره یک این ماده واحده «چنانچه در مرحله اول اكثریت حاضر نشوند، جلسه بعد پس از دو هفته تشكیل و با رأی اكثریت حاضران نسبت به انتخاب نماینده مدیران مسؤل اقدام می‌شود». در واقع در دور اول، جلسه با اکثریت مطلق آرا یعنی نصف به اضافه یک، رسمیت می‌یابد.

وی افزود: معمولاً در انتخابات‌های هیئت نظارت بر مطبوعات چنین اتفاقی نمی‌افتد و لذا مشمول تبصره 1 ماده 31 خواهد شد که اعلام کرده «با رای اکثریت حاضران» نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات انتخاب خواهد شد.

همچنین بر اساس این گزارش و مطابق تبصره 2 ماده 31 آئین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات «هر مدیرمسئول حتی اگر مدیرمسئولی چند نشریه را بر عهده داشته باشد، دارای یك رأی خواهد بود» و نیز مطابق تبصره 3 همین ماده واحده «آن گروه از مدیران مسئولی كه یك سال قبل از برگزاری انتخابات حداقل یك شماره از نشریه خود را منتشر كرده باشند و یا پروانه انتشار نشریه‌شان به دلیل حكم قطعی دادگاه و یا ماده 16 قانون مطبوعات توسط هیئت نظارت بر مطبوعات ابطال نشده باشد، می توانند در انتخابات شركت كنند» و همچنین مطابق ماده 46 «مدیران خبرگزاری‌ها و پایگاه های خبری می‌توانند در انتخابات مدیران مسئول شرکت کنند مشروط به اینکه رسانه آنان حداقل شش ماه در محدوده یک سال باقیمانده به روز انتخابات فعالیت مستمر داشته باشد».

در همین حال سروش معاون فرهنگی اداره‌کل مطبوعات داخلی - که مجری برگزاری این انتخابات است - در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: بر اساس آمار ما، حدود 3500 نشریه و سایت خبری دارای مجوز و البته در حال انتشار و فعال در کشور وجود دارند و مطابق دستورالعمل برگزاری انتخابات هیئت نظارت بر مطبوعات، در دور اول باید حدود 1800 مدیرمسئول (نصف + 1) در این انتخابات شرکت کنند تا انتخابات به حد نصاب برسد.

وی افزود: اما از آنجا که در هیچ دوره‌ای این انتخابات در دور اول به حد نصاب نرسیده و در بهترین وضعیت 500 تا 600 مدیر مسئول در دور اول حضور یافته‌اند و انتخابات همواره به دور دوم کشیده شده است، پیش‌بینی می‌شود انتخابات هفته جاری هیئت نظارت بر مطبوعات هم به دور دوم کشیده شود.

معاون اداره‌کل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد همچنین گفت: مطابق تاریخ تعیین شده برای دور اول و در صورتی که انتخابات برای تعیین نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت به دور دوم کشیده شود، دور دوم این انتخابات 20 آبان در تالار وحدت برگزار خواهد شد.