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۲۲ مهر ۱۳۸۴، ۱۱:۰۸

تحليلي از دكتر محمد خوش چهره عضو كميسيون اقتصادي مجلس:

ايرادهاي روند موجود در مبارزه با مفاسد اقتصادي

ايرادهاي روند موجود در مبارزه با مفاسد اقتصادي

دكتر محمد خوش چهره معتقد است: مبارزه با مفاسد اقتصادي از مهمترين دغدغه هاي رهبر معظم انقلاب و سطر برجسته مطالبات مردم است و نتيجه انتخابات اخير رياست جمهوري ، گواهي بر تاكيد مردم بر تحقق اين مطالبه است. بنابراين انتظار اوليه از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي كه عالي ترين مسوولان قواي سه گانه در آن عضويت دارند ، اين است كه گام موثر براي تحقق اين مطالبات بردارد.

به گزارش خبرگزاري مهر عضو برجسته كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در تحليل خود از روند فعاليت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي نوشت:  گزارش اخير اين ستاد به گواه ارزيابي اكثر افرادي كه در جريان گزارش قرار گرفتند نه تنها قانع كننده نبود بلكه تعجب برانگيز بود و به تبع اعتراض جدي نمايندگان مجلس را در پي داشت.
ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در شرايط كنوني از نظر سازماندهي ، شيوه هاي اجرايي و اراده لازم براي مبارزه با مفاسد ، محل ايراد و سوال جدي نمايندگان است.
به همين دليل براي تشخيص ريشه هاي اختلالات موجود در برخورد با مفاسد اقتصادي و كندي كار ، طرح تحقيق و تفحص از اين ستاد مطرح شد. بايد در نظر داشت كه مبارزه با مفاسد اقتصادي در كشور ما با چالشها ، ايرادها و دشواري هاي متعددي روبه رو است :
اولا: در نگرش سيستمي به موضوع فساد اقتصادي با پيچيدگي خاص اين نوع مفاسد روبه رو مي شويم.
بنابراين محدودنگري و عدم جامع نگري باعث شكست در مبارزه با مفاسد اقتصادي مي شود.
نكته دوم نبودن اراده لازم و به اعتقاد من باورهاي بنيادين در بين بعضي از مسوولان دست اندركار مبارزه با اين معضل است.
منشاء اين ايراد به خصلت هاي شخصيتي افراد برمي گردد. شجاعت ، دانايي ، قاطعيت ، مستقل بودن و وامدار كسي يا جناحي نبودن از مهمترين خصوصياتي است كه عاملان مبارزه با مفاسد اقتصادي بايد داشته باشند. فقدان اين ويژگي ها ثمره و نتيجه اي جز ناكامي و ناكارآمدي در رفع اين مفاسد ندارد.
نكته ديگري كه به دشواري مبارزه با مفاسد اقتصادي مي افزايد ، پيچيدگي و هوشياري افرادي است كه در قلمرو اين مفاسد ، متهم مي شوند. اكثر اين افراد نيز براي به وجودآوردن سپر حفاظتي و ايجاد مصونيت ، به كانون هاي قدرت و ثروت متصل هستند. به همين دليل بحث دانه درشتها و آقازاده ها از بخشهاي قرين با مفاسد اقتصادي است.
در راس كانون هاي قدرت ، افرادي هستند كه بشدت اثرگذارند و مي توانند در قالب بازيگران سياسي ، در اركان تصميم گيري صاحب نقش شوند و با چهره هاي عابد ، زاهد ، روشنفكر ، متخصص و يا تحت عنوان عناصر متصل به مقامات و عناصر تاثيرگذار در قالب آقازاده و يا مقام زاده نقش بازي كنند. همه اينها روند مبارزه با مفاسد اقتصادي را پيچيده مي كند و ساده انگارانه خواهد بود كه بخواهيم و انتظار داشته باشيم اين معضل بسادگي رفع شود. اما روايت دشواري ها به معناي القاي باور به حل نشدن مبارزه با مفاسد اقتصادي نيست.
در درجه اول ، اطلاع رساني سالم و سازنده اي از سوي رسانه ها نسبت به مفاسد اقتصادي بايد صورت گيرد ، به گونه اي كه مشاركت جمعي و مسووليت ملي براي مبارزه با مفاسد برانگيخته شود. هسته هاي اصيل در دستگاه هاي نظارتي كه مصالح انقلاب و نظام برايشان مهم است و افراد شجاع ، بصير و مدير بايد شناسايي شوند و در امر مبارزه با اين معضل به كار گرفته شوند و همزمان از آنها حمايت شود. متاسفانه تاكنون روند اطلاع رساني در زمينه مفاسد اقتصادي مطلوب نبوده است.
بخشي از مشكل موجود در زمينه اطلاع رساني به محدوديت هاي قانوني و قضايي برمي گردد زيرا فرآيند و زماني طولاني بين متهم شدن به جرم اقتصادي و ثابت شدن جرم اقتصادي در دستگاه قضايي بايد پيموده شود. اما نفوذ كانون هاي قدرت و ثروت را در ايجاد اختلالي در روند اطلاع رساني مفاسد اقتصادي نبايد ناديده گرفت.
ايراد ديگر ، ملاحظه كاري و مسامحه بعضي از مسوولان در انتقال اطلاعات و اخبار و شفاف سازي فعاليت هاست. نام بردن يا نبردن از برخي دانه درشتها يكي از مصاديقي است كه خود مي تواند معياري باشد براي درك ميزان شجاعت و درايت عاملان و مسوولان مبارزه با مفاسد اقتصادي كه مي توان از رئيس جمهور و رئيس قوه قضاييه و مراتب پايين تر در اين دو قوه انتظار داشت.

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منبع: روزنامه جام جم 21/7/1384

کد مطلب 241014

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