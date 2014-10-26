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۴ آبان ۱۳۹۳، ۱۶:۲۳

رزم حسینی:

عدم تناسب اختیارات استاندار و مدیران اجرایی/ طرح جامع ورزش در کرمان اجرا می شود

عدم تناسب اختیارات استاندار و مدیران اجرایی/ طرح جامع ورزش در کرمان اجرا می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: استاندار کرمان عدم تناسب اختیارات استاندار و مدیران اجرایی را معضل جدید در استان کرمان عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری با اشاره به لزوم بسترسازی مناسب برای سرمایه گذاری در استان کرمان گفت: در حال حاضر 52 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در این استان صورت گرفته است.

وی عدم تناسب اختیارات استاندار و مدیران اجرایی را یکی از مشکلات استان کرمان دانست و افزود: متاسفانه مدیران کل در برخی از امور اختیرات لازم را نداشته و همین امر سبب بروز مشکلاتی می شود.

رزم حسینی با اشاره به اینکه درخواست های دستگاه های اجرایی در این خصوص به استانداری کرمان اعلام شده است، افزود: این موارد به هیئت دولت ارسال می شود.

نماینده عالی دولت به طرح های ارائه شده برای مقابله با بحران آب در استان کرمان اشاره کرد و گفت: طرح همیاران آب از استانداری و املاک اوقاف آغاز شده و در حال حاضر در حال اجراست.

وی با اشاره برگزاری المپیاد کرمانیان ابراز داشت: شش هزار نفر در این المپیاد شرکت کردند و ورزش یکی از مقوله هایی است که باید به آن نگاه ویژه ای داشت.   

رزم حسینی با تاکید بر اینکه باید عدالت ورزشی در سراسر استان کرمان رعایت شود، افزود: یکی از اهداف طرح جامع ورزش همین مسئله است که براساس آن باید همه مناطق استان از امکانات ورزشی برخوردار شوند.

وی از برخورد جدی با زمین خوارن و حاشیه نشینان خبر داد و تصریح کرد: در این خصوص قاطعانه و براساس قانون رفتار خواهیم کرد و افراد ذی نفوذ نیز باید اراضی که به تصرف درآورده اند را بازگردانند.

نماینده عالی دولت در استان کرمان یادآور شد: طرح جامع تغذیه سالم باید تا یک ماه آینده در کرمان اجرایی شود.

 

کد مطلب 2410196

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