آخرین وضعیت بازنگری رشته مدیریت / افزایش سرعت تحول در علوم انسانی

دکتر لطف الله فروزنده، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دلیل تاخیر در تحول و باز نگری علوم انسانی گفت: شورای تحول نهاد نوپایی است. بحث تحول، توسط این شورا سیاستگذاری شده است .

وی با اشاره به سیاست گذاری تحول علوم انسانی گفت: سیاست گذاری در تحول علوم انسانی در چهار حوزه اسلامی کردن، بومی سازی، کارآمدی و به روز کردن پیش بینی شده و همچنین پنج محور برای تحول مشخص شده که می توان به تحول در حوزه سرفصل‌ها و برنامه های درسی، محتوا ، دانشجو، اساتید و فعالیت های تحقیقاتی اشاره کرد.

فعالیت 300 استاد زبده در 15 گروه شورای تحول علوم انسانی

وی ادامه داد: برای اینکه در راستای سیاست گذاری های مذکور حرکت شود کارگروه هایی در شورای تحول از اساتید مهم رشته مشخص شدند و امروز بیش از 300 نفر از اساتید در 15 گروه سازماندهی شده و کار را شروع کرده اند.

فروزنده ادامه داد: باتوجه به اینکه زیرساخت این کار فراهم شده، امیدواریم این دغدغه مقام معظم رهبری رهبری پاسخ داده شود و سرعت و روند بازنگری و تحول در علوم انسانی بیشتر شود.

وی یادآورشد: در مرحله راه اندازی همیشه مشکلاتی در رابطه زیرساخت‌ها وجود دارد وقتی زیرساخت‌ها آماده می شود حرکت آسان تر می شود در حال حاضر گروه ها درگیر تغییر برنامه درسی ، محتوا و بقیه موارد هستند.

ابلاغ سه رشته مدیریت بازرگانی،دولتی و صنعتی بزودی

رئیس کارگروه مدیریت شورای تحول و ارتقای علوم انسانی با اشاره به آخرین وضعیت بازنگری دروس مدیریت گفت: ما در گروه مدیریت سرفصل های سه رشته مدیریت دولتی، بازرگانی و صنعتی را در مقطع کارشناسی تمام کرده ایم و به شورای عالی انقلاب فرهنگی و سپس به وزارت علوم ارسال کرده ایم و شوای برنامه ریزی نیز تصویب کرده و به زودی به دانشگاه ها ابلاغ می شود.

تحقیق در بعد دینی و اسلامی 30 درس مدیریت

وی یادآورشد: اکنون در مرحله تولید محتوا بوده و سرفصل هایی را تغییر دادیم. در بعد دینی اسلامی که شاید حدود 30 درس هستند تیم هایی را تشکیل داده ایم و در حال تحقیق دراین زمینه هستیم برای اینکه بخواهیم یک کار خوب و بدون نقص ارایه دهیم نیازمند تحقیق و بررسی هستیم.

بررسی سرفصل های کارشناسی ارشد کلید خورد

فروزنده افزود: درحال حاضر استارت بررسی سرفصل‌های کارشناسی ارشد مدیریت زده شده و دنبال می شود و هر 15 روز یکبار جلسه تشکیل می شود همچنین یک سری کمیته های فرعی تشکیل شده که این کمیته ها بحث‌های تحولی حوزه خود را دنبال می کنند و امیدواریم به زودی شاهد این باشیم که 20 تا 30 کتاب خوب با محتوای خوب تولید کنیم که این تغییرات را به مرحله عمل برساند.

وی با اشاره به ارزیابی خود از رشته مدیریت گفت: در خصوص رشته مدیریت باید گفت در حقیقت شاخه هایی از رشته مدیریت به اعتقاد، مبانی و ارزش‌ها و باورهای یک مدیر انسانی باز می گردد که ما دراین زمینه درباره مسایل اسلامی کار نکرده ایم و در این بخش حتی مسایل حتی ایرانی را هم وارد نکرده ایم و همه غربی هستند.

در بحث رفتاری مدیریت مدلی تولید نکرده ایم

فروزنده افزود: در بحث رفتاری نیز مدلی تولید نکرده ایم و بخشی هم تکنیک و تجربه است که همه می توانند تبادل کنند، برای همین در حوزه مبانی، مفروضات و حوزه رفتاری نیاز به کار و تحقیق ضروری به نظر می رسد تا بتوانیم متناسب با فرهنگ اسلامی ایرانی محتوا تولید کنیم.

وی یادآورشد: البته نگاهمان به مدیریت فعلی، نگاه نقدی است سپس نگاه تهدیدی که دراین مرحله صلاح می کنیم و سوم نگاهمان تاسیسی است تا مطالب جدید ایجاد کنیم.