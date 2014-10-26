امام حسین(ع) بهترین الگو برای فریضه امر به معروف و نهی از منکر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام ظهر یک شنبه در مراسم معارفه رئیس ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر شهرکرد گفت: بکوشیم که همیشه تقوا پیشه کنیم و در راه درست گام بر داریم.

وی افزود: راه سعادتمندی انسانها در گرو عمل به دستورات قرآن است.

وی بیان کرد: گام نهادن در راه سعادتمندی دنیا و آخرت در پی توجه و عمل به دستورات الهی و تعالیم امامان و انبیا است.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد در ادامه با اشاره به ماه محرم، عنوان کرد: ماه محرم بار دیگر فرا رسید و ایام سوگواری اباعبدالله را در پیش داریم و باید بکوشیم در این راه خالصانه در مراسم عزاداری شرکت کنیم.

فریضه امر به معروف و نهی از منکر به صورت عملی در جامعه انجام شود

حجت الاسلام محمد علی نکونام در ادامه با بیان اینکه باید از نهضت حسینی درس ایثار و معرفت بگیریم، ادامه داد: امام حسین بهترین الگو برای فریضه امر به معروف و نهی از منکر است.

وی یاداور شد: امام حسین(ع) در برابر ظلم ایستاد و با شهادت خود اسلام را زنده نگه داشت.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد تاکید کرد: امر به معروف و نهی از منکر فریضه مهمی است که در تعالیم قرآنی و امامان خیلی به آن سفارش شده است و باید این فرضیه مهم در جامعه عملی شود.

حجت الاسلام محمد علی نکونام تصریح کرد: باید در جامعه از جمله دانشگاه، مدرسه، محیط کاری و... و. فریضه امر به معروف و نهی از منکر فرهنگ سازی شود و به صورت عملی توسط مومنان انجام شود.

در پایان این مراسم حجت الاسلام سید محمد احمدی به عنوان رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان شهرکرد معرفی شد.