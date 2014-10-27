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۵ آبان ۱۳۹۳، ۶:۳۴

صفری:

18 هزار کودک زنجانی تحت پوشش طرح سنجش بینایی قرار گرفته اند

18 هزار کودک زنجانی تحت پوشش طرح سنجش بینایی قرار گرفته اند

زنجان - خبرگزاری مهر: کارشناس پیشگیری از معلولیت بهزیستی استان زنجان، گفت: از ابتدای سالجاری تا مهرماه 18 هزار کودک در استان زنجان تحت پوشش اجرای طرح سنجش بینایی قرار گرفته اند.

آمنه صفری در گفتگو با خبرنگار مهر، به اجرای طرح سنجش بینایی کودکان سه تا شش سال در استان زنجان اشاره کرد و افزود: این طرح از اول آبان ماه شروع و تا ۳۰ آبان ادامه دارد.

وی تعداد پایگاههای سنجش بینایی را ۹ پایگاه عنوان کرد و اظهار داشت: در این میان ۱۶۸ پایگاه غیر دولتی و ۱۷۶ مهد کودک برای این طرح پیش بینی شده است.

کارشناس  پیشگیری از معلولیت بهزیستی استان زنجان گفت: در مجموع ۳۵۳ پایگاه برای طرح سنجش بینایی کودکان در نظر گرفته شده و در روستاها هم پایگاه های سیار هم برای این طرح لحاظ شده است.

صفری به تعداد معاینه کنندگان در اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: ۳۰۰ نفر آموزش های لازم برای معاینه کودکان را دیده اند.

وی در ادامه تاکید کرد: اگر بعضی از خانواده ها موفق نشدند کودکان خود را تحت پوشش این طرح قرار دهند این طرح تمدید و تا ۱۵ آذرماه ادامه خواهد داشت.

کارشناس پیشگیری از معلولیت بهزیستی استان زنجان تصریح کرد: خانواده ها باید در اجرای این طرح همکاری لازم را دست اندرکاران مربوطه داشته باشند.

صفری به اهداف مهم اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: هدف از اجرای این طرح  پیشگیری از تنبلی چشم و غربالگری اختلالات بینایی است و در صورت وجود اختلال بینایی، کودکان جهت درمان به چشم پزشک ارجاع داده می شوند.

وی تاکید کرد: پنج مركز بینایی سنجی مجهز به دستگاه در زنجان فعال است که در سالجاری با تخصیص اعتبار دو دستگاه بینایی سنجی دیگر هم اضافه خواهد شد.

کد مطلب 2410229

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