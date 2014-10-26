نمایندگان ایران در کیک بوکسینگ قهرمان شدند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استانبول ترکیه، در ادامه چهارمین دوره فستیوال بین المللی هنرهای رزمی، نمانیدگان ایران که به صورت شخصی حضور پیدا کرده اند توانستند در رشته کیک بوکسینگ عنوان قهرمانی را از آن خود کنند.

ورزشکاران ایران در شرایطی عنوان قهرمانی را به خود اختصاص دادند که ترکیه با حمایت تماشاگرانش به دنبال کسب عنوان قهرمانی بود اما مقابل ایرانی ها کاری از پیش نبردند و نایب قهرمان شدند.

چهارمین دوره این رقابتها از روز گذشته در استانبول ترکیه آغاز شده و فردا شب به پایان می رسد. فدراسیون ورزش های رزمی ایران در این رقابت ها شرکت نکرده و ورزشکاران ایرانی به صورت شخصی حضور دارند.