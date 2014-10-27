استراتژی دولت رای نیاوردن نیلی است/ افکار عمومی صداقت در رفتار سیاسی را تشخیص می دهند

اسماعیل جلیلی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در ارزیابی اش از فضای رای اعتماد به وزیر پیشنهادی علوم، گفت: طی دو سه روز گذشته موضع گیری هایی از سوی دولت در مقابل مجلس صورت گرفت.

نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همزمان بودن این موضع گیری ها با معرفی نیلی به عنوان وزیر علوم نشان می دهد که استراتژی دولت رای نیاوردن نیلی به عنوان وزیر پیشنهادی علوم است.

وی تاکید کرد: افکار عمومی بین صداقت در عمل و رفتار سیاسی را تمیز خواهند داد.

عضو شورای مرکزی فراکسیون رهروان ولایت اظهار داشت: مجموعه اتفاقاتی که طی چند روز گذشته رخ داده و موضع گیری های دولت، جو سیاسی مجلس را تا حدودی علیه وزیر پیشنهادی تغییر داده است.

وی تاکید کرد: رسیدگی مجلس به رای اعتماد به وزرا بر اساس توان مدیریتی و شفافیت در عملکرد سیاسی گزینه های پیشنهادی است چون پاسخگویی که مجلس از وزیر انتظار دارد پاسخگویی سیاسی و اداری است.