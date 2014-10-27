اعلام جزئیات دومین هم اندیشی دانشجویان ایرانی خارج از کشور

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به تعطیلات ماه ژانویه، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور دانشجویان و اساتید ایرانی خارج از کشور و نهادهای مرتبط می ­تواند با دانشجویان ایرانی خارج از کشور که در این ایام در کشور به سر می­ برند ملاقات کند.

نهاد با استفاده از این فرصت برای دومین سال متوالی با دانشجویان ایرانی خارج از کشور با شعار «دانشجوی ایرانی، فرهنگ اسلامی، پیام جهانی» در دی­ماه سال جاری به هم­اندیشی می­ پردازد.

برنامه های این همایش نیز اعلام شد که به این شرح است:

بررسی مسائل و مشکلات دانشجویان در مواجهه با فرهنگ‌های مختلف در کشور­های محل تحصیل و تدبیر در جهت حل آن­ها

بررسی انتظارات متقابل دانشجویان و کشور و دستیابی به راه حل‌های مناسب در حوزه­های فرهنگی، علمی و پژوهشی

ایجاد زمینه­ های هم­فکری و تبادل اطلاعات و تجارب بین دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در کشورهای مختلف، جهت فعالیت در عرصه ­های فرهنگی، علمی و پژوهشی به ویژه کسب­و کار دانش­ بنیان و مناسب در کشور

مهلت برای ثبت نام در این برنامه تا 20 آبان ماه ادامه دارد و اسامی پذیرفته شدگان تا 10 آذرماه از طریق ایمیل اعلام خواهد شد.

این برنامه در روز پنجشنبه 11 دی ماه 1393 در تهران برگزار می­ شود که محل دقیق و آدرس و زمان متعاقباً اعلام خواهد شد.

دانشجویان برای ثبت نام می‌توانند به پایگاه اطلاع رسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور دانشجویان ایرانی خارج از کشور به آدرس www.nahadiran.ir یا www.nahadiran.com مراجعه کنند.