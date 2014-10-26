توسعه روستایی راهبردی برای دستیابی به توسعه همه جانبه و پایدار است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت شعبانپور شامگاه یکشنبه در جلسه بررسی مشکلات مناطق روستایی استان افزود: روستاها شریان های حیاتی کشور هستند.

وی اظهارداشت: از اهداف کلان اغلب کشورها به ویژه ایران اسلامی توسعه و عمران روستایی است.

معاون عمرانی استاندار گیلان گفت: روستا جامعه ای کوچک با اهدافی بزرگ است که از زیر ساخت های اصلی کشور به شمار می رود و سهم بسزایی در توسعه همه جانبه دارد.

وی همچنین اظهارداشت: پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی روستاها جایگاهشان را در کشور پیدا و بخش اعظم نگاه توسعه پس از انقلاب به روستاها معطوف شد.

شعبانپور با اشاره به اینکه روستاها رکن رکین جامعه ایرانی هستند، گفت: مردم روستاها هم پای مردم شهرها نقش تاثیرگذاری در حیات و بقای کشور دارند.

وی افزود: گیلان دو هزار و 500 روستا دارد و به عبارتی 40 درصد جمعیت دو میلیون و 500 هزار نفری این استان را روستانشینان تشکیل می دهند.

معاون عمرانی استاندار گیلان اظهارداشت: در روستاها عوامل و منابع ارزشمندي اعم از عوامل انساني و منابع طبيعي و اقتصادي به عنوان ذخاير استراتژيک کشور وجود دارند که در پيشرفت جامعه نقش مهمي ايفا مي کنند.

وی گفت: براي جامعه اقتصادي بسياري از دستاوردهاي روستائيان نقش استراتژيک داشته و اهرم قابل اتکايي در پشتيباني از نظام اقتصادي کشور در عرصه جهاني قلمداد می شود.

شعبانپور تصریح کرد: ايجاد و راه اندازي کسب وکارها مانند کسب و کارهاي خانوادگي و گروهي در روستاها به دليل وجود پيوندهاي قوي اجتماعي و روحيه بالاي مشارکت و تعاون در روستاها بالاتر از شهرهاست.

وی در ادامه توسعه روستایی را از برنامه های درازمدت دولت در این استان شمالی دانست و گفت: در حال حاضر هزار و 423 روستای گیلان دارای دهیاری است.

معاون عمرانی استاندار گیلان با بیان اینکه مديريت به عنوان عاملي تاثيرگذار در توسعه است، بیان داشت: مدیریت نه تنها روند توسعه را تسريع می بخشد بلكه عامل براي دستيابي به توسعه است.

وی افزود: اهميت مسئله مديريت در جوامع مختلف برهيچ كس پوشيده نيست چرا كه امكانات و منابع موجود محدود است و براي استفاده درست و بهينه از اين امكانات محدود در راستاي نيازهاي نامحدود داشتن مديريتي دانا و توانا لازم و ضروري است.

شعبانپور با یادآوری اینکه طرح های زیادی در سطح روستاهای استان گیلان در حال اجراست، یادآورشد: هدف مسئولان در استان مشارکت طلبیدن مردم و ایجاد بسترهای لازم برای سرمایه گذاری در عرصه های کشاورزی، صنایع فرآوری محصولات کشاورزی، گردشگری و غیره است.