شهروندان از پرداخت وجه به شركتهاي هرمي خودداري كنند

علي اصغر شفيعي خورشيدي در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري مهر در كرج ، گفت : در راستاي پيشگيري از وقوع جرم و نيز ايجاد امنيت قضايي از شهروندان كرجي انتظار مي رود از عضويت و پرداخت وجه به حساب شركتهاي هرمي از جمله گلدكوئيست ، گلدماين ، وست ورژن ، پارسيان ، اي بي ال ، كارگشا، هفت الماس و… كه مبادرت به فعاليت غير قانوني در سطح شهرستان كرج مي نمايند ، پرهيز كنند تا موجبات اتلاف سرمايه و سلب اعتماد عمومي فراهم نشود .

وي با سودجو خواندن اين شركتها افزود : شركتهاي هرمي با سوء استفاده از مشكلات اقتصادي جامعه به خصوص قشر جوان به تحريك و تطميع آنان مي پردازند و باعث سرگرداني مردم مي شوند .

شفيعي، خاطر نشان كرد: با بررسيهاي به عمل آمده توسط كارشناسان و مراجعه افراد متعدد به دادسراها در خصوص كلاهبرداري اين شركتها مشخص شده است شركتهاي هرمي با عمليات مالي خاص و تحصيل مال نامشروع با فريبكاري و تبليغات سوء امنيت رواني و قضايي جامعه را به مخاطره مي اندازند و از اين راه درآمد هنگفتي به جيب مي زنند .

دادستان كرج از تمام شهروندان به خصوص جوانان خواست با هوشياري بيشتر از اعتماد به اين گونه شركتها و افراد سودجو كه با وعده هاي واهي و تبليغات كاذب و غير اصولي در برخي رسانه ها، سرمايه هاي كشور را به بازي مي گيرند، خودداري كنند .

وي ياد آور شد : شهروندان متضرر از شركتهاي هرمي شكايات خود را به دادسراي ناحيه 3 كرج تسليم كنند تا در شعبه ويژه اي كه به همين منظور مشخص شده ، به شكايات آنها رسيدگي شود .