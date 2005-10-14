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۲۲ مهر ۱۳۸۴، ۱۲:۳۸

دادستان كرج در گفتگو با "مهر" خواستار شد:

شهروندان از پرداخت وجه به شركتهاي هرمي خودداري كنند

دادستان عمومي و انقلاب شهرستان كرج از شهروندان درخواست كرد نسبت به پرداخت هر گونه وجه به حساب شركتهاي هرمي به شدت اجتناب كنند.

علي اصغر شفيعي خورشيدي در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري مهر در كرج ، گفت : در راستاي پيشگيري از وقوع جرم و نيز ايجاد امنيت قضايي از شهروندان كرجي انتظار مي رود از عضويت و پرداخت وجه به حساب شركتهاي هرمي از جمله گلدكوئيست ، گلدماين ، وست ورژن ، پارسيان ، اي بي ال ، كارگشا، هفت الماس و… كه مبادرت به فعاليت غير قانوني در سطح شهرستان كرج مي نمايند ، پرهيز كنند تا موجبات اتلاف سرمايه و سلب اعتماد عمومي فراهم نشود .

 

وي با سودجو خواندن اين شركتها افزود : شركتهاي هرمي با سوء استفاده از مشكلات اقتصادي جامعه به خصوص قشر جوان به تحريك و تطميع آنان مي پردازند و باعث سرگرداني مردم مي شوند .

 

شفيعي، خاطر نشان كرد: با بررسيهاي به عمل آمده توسط كارشناسان و مراجعه افراد متعدد به دادسراها در خصوص كلاهبرداري اين شركتها مشخص شده است شركتهاي هرمي با عمليات مالي خاص و تحصيل مال نامشروع با فريبكاري و تبليغات سوء امنيت رواني و قضايي جامعه را به مخاطره مي اندازند و از اين راه درآمد هنگفتي به جيب مي زنند .

 

دادستان كرج از تمام شهروندان به خصوص جوانان خواست با هوشياري بيشتر از اعتماد به اين گونه شركتها و افراد سودجو كه با وعده هاي واهي و تبليغات كاذب و غير اصولي در برخي رسانه ها، سرمايه هاي كشور را به بازي مي گيرند، خودداري كنند .

 

وي ياد آور شد : شهروندان متضرر از شركتهاي هرمي شكايات خود را به دادسراي ناحيه 3 كرج تسليم كنند تا در شعبه ويژه اي كه به همين منظور مشخص شده ، به شكايات آنها رسيدگي شود .

کد مطلب 241033

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