ساخت پروژه جابه جایی مناطق آلوده مسجدسلیمان باید سرعت بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد سیاحی عصر امروز در جلسه بررسی طرح جابه جایی مناطق آلوده به نفت و گاز مسجدسلیمان که معاونت عمرانی استانداری خوزستان برگزار شد، عنوان کرد: در راستای استقرار تعدادی از ساکنان مناطق آلوده در مجتمع های جدید نیازمند فازبندی این پروژه هستیم تا با برآورد هزینه هر فاز روند ساخت این پروژه تسریع یابد.

وی با بیان اینکه به دنیال ارائه یک مدل اجرایی مالی برای این طرح هستیم، افزود: جدای از مطالبات پیمانکاران این پروژه از شرکت نفت، باید از هزینه ها برآوردی دقیق صورت بگیرد تا برنامه ریزی منسجمی را در راستای تسریع روند ساخت این پروژه ارائه کنیم.

معاون عمرانی استانداری خوزستان با اشاره به ضرورت پرداخت برآورد 120 میلیارد تومان اعتبار اولیه طرح از جانب شرکت نفت اظهار کرد: بنیاد مسکن نیز باید مطالبات پیمانکاران را به منظور پیشبرد پروژه در الویت کاری خود قرار دهد.

سیاحی تصریح کرد: ما به عنوان مسئولان این پروژه نباید بگذاریم تا شهروندان مسجدسلیمانی از انتقال خود به ساختمان های جدید پشیمان شوند. بررسی مشکلات ساکنان این مجتمع ها از جمله ایاب و ذهاب آنها باید مورد توجه فراوان مسئولان قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه این طح به عنوان یک طرح موفق پایلوت برای استان شناخته می شود گفت: با پرداخت 107 میلیارد تومان از اعتبارات اولیه این طرح از سوی شرکت نفت تا کنون 80 درصد خواسته های استانداری خوزستان در این زمینه محقق شده است.

معاون عمرانی استانداری خوزستان افزود: شرکت نفت باید تلاش خود را در راستای تخصیص 13 میلیارد تومان باقی مانده از اعتبارات اولیه این طرح به سرانجام برساند.

به گزارش خبرنگار مهر، مناطق مختلفی از شهرستان مسجدسلیمان به دلیل در نظر گرفتن مخازن گازی و نفتی آلوده هستند و به همین دلیل تصمیم گرفته شد سکونت مردم این شهرستان به جای دیگری منتقل شود.

۱۱ هزار خانوار مشمول دسته‌بندی جا‌به جایی هستند که بر اساس ظرفیت مناطق آزادی که داشتیم در ‌‌‌نهایت منطقه هوانیروز برای ساخت در نظر گرفته شد.