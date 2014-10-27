به گزارش خبرنگار مهر، آب از نیازهای اولیه و حیاتی زندگی مردم است توسعه شهری و صنعتی بدون برنامه ریزی دراز مدت برای تامین این نیاز اولیه زندگی میسر نیست.

در شهرستان جم بحران شدید آب وجود دارد خشکسالی‌های اخیر و استفاده فزاینده از آب باعث فقیر شدن سفره های زیرزمینی آب در شهرستان پرآب و سرسبزجم شده است.

شهرستان جم همواره به عنوان یکی از قطب‌های کشاورزی استان بوشهر مطرح بوده است و هر چند در گذشته در این شهرستان منابع آبی فراوانی برای کشاورزی وجود داشت ولی در سالهای اخیر منابع آبی این شهرستان به شدت کاهش یافته است و خطر کم آبی تهدیدی جدی برای این شهرستان است.

انتقاد از تاخیر در اجرای پروژه احداث سد باغان

نماینده شهرستان‌های دیر، کنگان، جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از اولویت‌های کار ما در ایام وکالت مردم شریف منطقه پیگیری در زمینه آب بوده است.

حجت الاسلام موسی احمدی با بیان اینکه بحران کم آبی در منطقه جدی است، تصریح کرد: تداوم خشكسالي و برداشت بي‌رويه آب از سفره‌هاي زيرزميني، تامين آب شرب را با مشكل روبه رو كرده است.

احمدی با انتقاد از تاخیر در اجرای پروژه احداث سد باغان گفت: فقر سفره‌های زیر زمینی مردم را با کمبود آب مواجه ساخته است، باغهای مرکبات در حال خشکیده شدن هستند بنابراین هم در بخش آب کشاورزی و هم آب شرب شهرستان جم باید برنامه‌ریزی منسجمی انجام گیرد.

تامین اعتبار احداث آب‌شیرین‌کن برای جم توسط وزارت نفت

وی تأکید کرد: استفاده از آب‌شیرین‌کن‌ها علاوه بر اینکه از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه است از بحران کم آبی و فقیر شدن سفره‌های زیر زمینی منطقه نیز جلوگیری می‌شود.

نماینده شهرستان‌های دیر، کنگان، جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی افزود: اجرای پروژه آب شیرین‌کن‌ها برای شهرستان جم در نظر گرفته شده است.

احمدی افزود: وزارت نفت متعهد شده که اعتبار احداث آب‌شیرین‌کن‌ها برای شهرستان جم تامین کند و روند اجرای این پروژه شروع شده است و امیدواریم با اجرای پروژه آبرسانی به جم مشکل آب این شهرستان حل شود.

خشکسالی بر اثر استفاده صنایع از سفره‌های آب زیرزمینی

مدیر آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برخی مشکلات آب در شهرستان جم اظهار داشت: اصلی‌ترین نیازهای هر جامعه آب است و متاسفانه در کل کشور مشکل کم‌آبی وجود دارد.

روح‌الله طاهریان‌پور خشکسالی‌های اخیر، استفاده از سفره‌های آب زیرزمینی برای صنایع، نرخ رشد بالای جمعیت در شهرستان جم و مهاجر پذیر بودن و هدر رفت آب را از علل کم آبی در شهرستان جم عنوان کرد و گفت: مشکل آب شهرستان جم با نگاه کلان و ملی حل شدنی است.

وی با بیان اینکه بیشتر روستاهای جم از آب شرب بهره مند هستند، اضافه کرد: در حوزه روستایی دو پروژه آبرسانی به روستاهای فاقد آب شرب در شهرستان در سال 93 در دستور کار قرار گرفته است و 23 کیلومتر نوسازی شبکه نیز خواهیم داشت.

طاهریان پور به اجرای پروژه آبرسانی به شهرستان جم از طریق آب‌شیرین‌کن‌ها و خط کوثر اشاره کرد و گفت: با تلاش‌های انجام شده بیش از150میلیارد تومان اعتبار در هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران تصویب شده است و مورد تایید وزیر قرار گرفت.

وی به ابلاغ این مصوبه در ماه گذشته اشاره کرد و خاطرنشان کرد: با تجهیز کارگاه، پیش بینی می‌شود که پروژه آبرسانی جم 18 ماهه به اتمام برسد و مشکل آب شهرستان به یاری خدا حل شود.

وی در پایان از دستور کار قرار گرفتن احداث سد باغان نیز خبر داد و اضافه کرد: با احداث این سد بخشی از آب کشاورزی و شرب منطقه می توان تامین کرد.

اجرای 18 ماهه پروژه آبرسانی به جم

رئیس شورای اسلامی شهر جم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان جم در حوزه آب، چالش هایی از جمله خالی شدن سفره های زیر زمینی، نبود مخزن ذخیره آب برای شهر جم، هدر رفت آب به دلیل فرسودگی شبکه آبرسانی و نیاز به توسعه شبکه آب شهری به دلیل توسعه شهر جم دارد.

معین راستین با تمجید از تلاش های نادری فرماندار برای رفع مشکلات آب شهرستان جم در این زمینه، خاطرنشان ساخت: با تلاش‌های فرماندار تابستان، مصرف آب شهرستان به خوبی مدیریت شد.

وی گفت: طبق قول‌های داده شده توسط مسئولان، تا 20 روز دیگر تجهیز کارگاه پروژه آبرسانی جم تمام می‌شود و کار اجرای این پروژه با اعتبارات وزارت نفت شروع می‌شود و این پروژه مهم، 18 ماهه هم به اتمام می‌رسد.

رئیس شورای اسلامی شهر جم در پایان ابراز امیدواری کرد همه برای مصرف و مدیریت آب همکاری کنند.

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گزارش: ابراهیم قیصری