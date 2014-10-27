علی آهون منش در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره، اظهار داشت: اگر قرار باشد تجمیع واحدهای زیان ده میان واحدهای غیردولتی صورت گیرد پس باید پشت این اقدام، انگیزه کافی و حمایت لازم از سوی دولت برای این مراکز فراهم شود.

وی با بیان اینکه به جز مشهد اکثر مراکز آموزشی غیردولتی از تجمیع واحدهای زیان ده استقبال نکردند درباره علت این امر، تاکید کرد: وقتی هیات موسس این واحدها دارای عقاید، نظرات و آورده های کاملاً متفاوت هستند چگونه می توان دست به تجمیع این واحدها زد؟ از سوی دیگر مسئولان این دانشگاهها و موسسات انگیزه ای برای تجمیع ندارند وقتی اجازه پذیرش دانشجو ندارند در حالیکه دانشگاه آزاد می تواند تا نیمسال بعدی بدون محدودیت دانشجو بپذیرد.

رئیس اتحادیه مراکز آموزش غیردولتی همچنین درباره جلسه با نجفی، خدایی و میلی منفرد که درباره بررسی اساسنامه غیردولتیها بود به برخی موارد اشاره کرد و گفت: همانطور که پیش از این هم اعلام شد در صورت انصراف یا فوت یکی از اعضای هیأت موسس موسسات و دانشگاههای غیردولتی، تمام آورده این فرد در اختیار وزارت علوم قرار می گیرد، همچنین در گذشته درخواست حذف عنوان "غیرانتفاعی" را از عنوان مراکز آموزشی غیردولتی مطرح کرده بودیم.

وی درباره تصمیمات اتخاذ شده برای این دو مورد، اظهار داشت: وزارت علوم درخواست ما را درباره حذف عنوان غیرانتفاعی پذیرفت، بنابراین در بازنگری اساسنامه این مراکز عنوان مذکور برای حذف پیشنهاد شده و لازم است این اساسنامه برای تایید نهایی در شورای عالی انقلاب فرهنگی، مورد بررسی و تصویب نهایی قرار گیرد.

به گفته آهون منش، اگر فردی خواست به دلایلی از عضویت در هیأت موسس انصراف دهد باید جریمه پرداخت کند و سایر اموال را در اختیار وزارت علوم قرار دهد.