تیم هندبال پاس همدان 100 در صد بومی است/ درخواست میزبانی دور دوم مسابقات را داده ایم

مجید مشایخی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به کسب نتایج درخشان هندبال پاس در مرحله اول لیگ یک کشور اظهار داشت: در گروه بسیار دشواری قرار داشتیم اما بازیکنان تیم برای کسب نتایج درخشان مصمم بودند.

وی افزود: مرحله اول مسابقات در اصفهان برگزار شد که بازیکنان هندبال پاس موفق شدند بازی های خود را با پیروزی پشت سر گذارند و به عنوان تیم اول گروه به مرحله دوم صعود کنند.

مربی هندبال پاس همدان با بیان اینکه به دنبال میزبانی دور دوم مسابقات هستیم گفت: احتمال دارد بازی ها به صورت رفت و برگشت و یا متمرکز برگزار شود که منتظر جواب فدراسیون در این زمینه هستیم.

مشایخی پور عنوان کرد: از نظر بازیکن هیچ مشکلی نداریم و بازیکنان ما در سطح فنی بسیار بالایی قرار دارند و در سال های گذشته در المپیاد ایرانیان در مقطع جوانان مقام کسب کرده بودند و سطح هندبال همدان بسیار بالا است تا جایی که بعضی از بازیکنان همدان برای سایر استان ها بازی می کنند.

وی با اشاره به حمایت باشگاه پاس از تیم هندبال بیان کرد: در زمان مدیرعاملی اولیایی در باشگاه پاس نیز تیم هندبال استان همدان به نام پاس فعالیت می کرد که در لیگ دسته یک کشور که به میزبانی همدان برگزار شد توانستیم مقام دوم را کسب کنیم.

مربی هندبال پاس همدان یادآور شد: اما مدیرعامل بعدی پاس سردار ملاحی قبول نکردند که باشگاه پاس به جز فوتبال در رشته ای دیگر فعالیت کند و در آن زمان تیم ما در سطح کشور بسیار مطرح بود و این باعث شد تا ضربه شدیدی به تیم وارد شود.

مشایخی پور با اشاره حمایت مدیرعامل فعلی پاس از تیم هندبال گفت: به پیشنهاد مدیرکل ورزش و جوانان همدان، مدیرعامل باشگاه پاس قبول کرد که دوباره تیم هندبال پاس فعالیت کند که حمایت وی از این تیم موجب شد تا بازیکنان تمام تلاش خود را برای افتخارآفرینی دوباره انجام دهند.

وی در پایان بیان کرد: امیدوارم در مرحله دوم نیز بتوانیم با تعصب و جنگندگی بازیکنان نتایج درخشانی را کسب کنیم.