یک میلیارد تومان اعتبار برای احداث جاده قزوین – کلاچای رودسر اختصاص یافت

محمد مهدی رهبری املشی در گفتگو با خبرنگار مهر جاده قزوین – کلاچای شهرستان رودسر را از پروژه های مهم کشور دانست و افزود: هم اکنون این پروژه با مشکل اعتباری مواجه است.

وی اظهارداشت: در حال حاضر این پروژه 750 میلیارد تومان اعتبار در حوزه قزوین و 750 میلیون تومان در حوزه گیلان اعتبار نیاز دارد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: این پروژه در سال 92 و 93 به ترتیب 900 میلیون تومان و یک میلیارد تومان اعتبار داشته که این میزان اعتبار به هیچ وجه کافی نبوده و نیازمند توجه ویژه مسئولان است.

وی تاکید کرد: این جاده یک پروژه فوق العاده اساسی مملکت است چون قزوین را به شرق گیلان و غرب مازندران وصل می کند.

رهبری املشی اذعان داشت: جاده قزوین – کلاچای ضمن اینکه 110 کیلومتر مسافت راه را کاهش می دهد نقش مهمی در توزیع ترافیک، اتلاف سوخت، کاهش آلودگی زیست محیطی و غیره دارد.

وی در ادامه به سایت نفتی رودسر اشاره کرد و گفت: متاسفانه وزارت نفت خیلی تصمیم جدی برای اجرای این پروژه ندارد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از اعلام آمادگی یک شرکت نفتی نروژی برای اجرای این پروژه خبر داد و افزود: سایت نفتی رودسر از پروژه های مهم کشور به ویژه شمال ایران است.

وی همچنین با یادآوری اینکه کشاورزی محور اقتصاد استان گیلان است، اذعان داشت: در بخش کشاورزی باید برنامه ریزی اساسی انجام شود.

رهبری املشی با بیان اینکه وابستگی شغلی و درآمد بسیاری از گیلانی ها در گرو کار کشاورزی است بر ضرورت بهبود بخشی معیشت مردم به ویژه روستانشینان در جامعه تاکید کرد.