وحدت دغدغه فعالان فرهنگی همدان/ تحمل نظر مخالف كليد قفل توسعه فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، فرهنگ شالكه و ساختار پیش برنده حركت در یك اجتماع را بر عهده دارد و عامل مهمی است كه در طول تاریخ چون چاقویی دولبه عمل كرده و گاهی موجب پیشرفت شده اما گاهی به عاملی برای عقب گرد ملت ها تبدیل شده است.

هر چند این ساختار دارای ابعاد زیادی است و كاركردهای آن در یك نهاد خاص كه تحت زیر مجموعه وزارت ارشاد كار می كند نمی گنجد اما وجود نهادهای مختلف در این حوزه كه برنامه ریزی و برنامه های سالیانه آنها بایكدیگر متفاوت و گاهی هم راستاست یكی از معضلات فرهنگی كشور و به ویژه استان همدان محسوب می شود.

از سویی نیز در حالی كه وارد هشتمین ماه از سال اقتصاد و فرهنگ با مدیریت جهادی شده ایم و رهبر معظم انقلاب در روزهای آغازین سال اولویت فرهنگ را تاجایی مطرح كردند كه آن را ذیل اقتصاد می دانند، اما آن گونه كه باید و شاید شاهد شكل گیری جهاد فرهنگی در سال جاری برای تدبیر اندیشیدن جهت دردهای فرهنگی به گفته كارشناسان آن نبوده ایم و فعالان فرهنگی همدان دغدغه هایی در این حوزه دارند.

یك كارشناس مذهبی در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه شاهد کمبود جلسات فرهنگ در شهر هستیم، عنوان کرد: آسیب شناسی فرهنگی یكی از ضروریات جهاد فرهنگی است.

حجت الاسلام مهدی جوادی ادامه داد: همه در برابر رهبر انقلاب اسلامی مسئولیت داریم چراکه ایشان همه را به فعالیت فرهنگی فرا خوانده بنابراین از کنار مسئولیت در برابر فرهنگی ناب محمدی نمی توان به سادگی گذشت.

وی با اشاره به وظایف حوزه علمیه در همدان در اعتلای فرهنگی شهر افزود: در روند روز افزون پدیده دروغگویی، نقش حوزه علمیه همدان در ترویج سبک مورد نظر رهبری باید مورد بررسی قرار گیرد.

جوادی اظهار داشت: قالب آمارهای ارائه شده در بخش فرهنگی هزینه کردهاست اما میزان تاثیر هزینه کردها مثلا چقدر توانسته مسئله حجاب را گسترش دهد؟ کمااینکه برخی هیئت های مذهبی مسابقه در هزینه کرد در محرم دارند.

وی عنوان کرد: نهادهای فرهنگی باید به بررسی معایب خود بپردازند، چرا که رهبر انقلاب شهر همدان را دارالمومنین می دانند و چه جهادی بالاتر از جهاد فرهنگی.

مسئول معاونت تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی همدان نیز كه از فعالان فرهنگی شهر و فرمانده یكی از پایگاه های مقاومت همدان است نیز بر لزوم تقویت وحدت تاكید دارد.

اصغر سلیمانی با اشاره به اینکه از انبیا الهی تا پیامبر خاتم برلزوم قرارگرفتن در زیر یک پرچم واحد تاكید داشتند، بیان داشت: امام راحل با موضوع وحدت واتحاد توانست پرچم الهی را در جهان به هتزاز درآورد و دغدغه رهبری نیز بر لزوم اتحاد است چراکه از گرفتاری های جهان اسلام نداشتن اتحاد وانسجام است.

با برخی عملکردها آب در آسیاب دشمن می ریزیم

وی اذعان داشت: یکی از مشکلات اصلی فرهنگی در همدان عدم وحدت است کمااینکه در هیئت ها عده ای، عده ای دیگررا به رسمیت نمی شناسند و تا این مشکلات حل نشود نمی توانیم کار را به جایی مناسب برسانیم و متاسفانه با برخی عملکردها آب در آسیاب دشمن می ریزیم.

مسئول معاونت تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به اینکه برخی افراد که داعیه ولایت مداری دارند نمی توانند یکدیگر را تحمل کنند و خود را ارجح بر نظرات دیگران می دانند، گفت: این رویه ها را باید کنار بگذاریم ومکمل یکدیگر باشیم و متاسفانه شاهد تعدد مجموعه های فرهنگی در شهر هستیم كه با بار محتوایی كم به پیش می روند.

سلیمانی اظهار داشت: دشمن به دنبال به انحراف کشیدن هیئت های مذهبی است و تا یک محور مناسب فرهنگی در همدان نداشته باشیم به جایی نمی رسیم.

یكی از مدرسین حوزه علمیه خواهران همدان نیز با اشاره به لزوم آسیب شناسی فرهنگی، عنوان کرد: در دنیای غرب اگر چه به دنبال کار فرهنگی باطل هستند اما تلاش وافری دارند و نیازهای نخبگان فرهنگی در آنجا فراهم است و از آنان می خواهند کاری کامل ارائه دهند.

اكرم افشین زاد اذعان داشت: در غرب هزینه کار فرهنگی تقبل می شود و حتی بیش از بخش نظامی در فرهنگ سرمایه گذاری می شود در حالی که ما وقتی پولی اضافه می آوریم به کار فرهنگی می پردازیم.

مدرس حوزه علمیه همدان با اشاره به اینکه از طلاب چه حمایتی کرده ایم که بخواهیم وارد کار فرهنگی شوند؟، اظهار داشت: باید نیازهای آنان برطرف شود تا کار فرهنگی به حاشیه سپرده نشود.

درد دین داشتن حلال مشکلات مردم است

افشین زاد عنوان کرد: درد دین داشتن ومشکلات مردم را داشتن حلال مشکلات است، این نیاز را باید در خود داشته باشیم تا بتوانیم فعالیت بکنیم.

وی با اشاره به اینکه درهمه رده ها و نهادهای مختلف فرهنگی این دغدغه مندی باید ایجاد شود، ادامه داد: کار در عرصه فرهنگ باید با همیاری همه نهادها ومردم انجام شود چراکه درعرصه فرهنگی برنامه ریزی های متعددی وجود دارد ولی در یک قسمت کامل نیست و افرادی که باید آن را عملی و اجرایی کنند کامل نیستند.

مدرس حوزه علمیه همدان اذعان داشت: در عرصه فرهنگی شاهد نبود نظارت هستیم.

امایكی از مواردی كه در سالهای اخیر موجب نگرانی مراجع ومورد تاكید نماینده ولی فقیه در استان نیز هست، آسیب ها و زوائدی است كه دامن گیر عزاداری ها در ماه محرم شده است.

تشكیل روز افزون هیئت های مذهبی با شاكله جوانان هر چند نشان از قدرت بن مایه های مذهبی در اسلام برای جذب جوانان دارد اما همین كم سن وسال بودن خود گاهی از موارد موجب آسیب زایی فرهنگی است، چرا كه به علت نداشتن تجربه و احساس گرایی چنین مجموعه های فرهنگی نمی توانند كاركردهای لازم را به مخاطبان خود ارائه دهند و پس از مدتی این گونه تشكل های مذهبی با بن مایه كم فرهنگی از هم می پاشد كه در این بین لزوم حضور دردمندان فرهنگی، روحانیون و پیر غلامان امام حسین بیش از پیش احساس می شود.

از سوی دیگر چند سالی است دغدغه برگزاری واحد عزاداری در روزهای عاشورا بدون داشتن و پرچم ونشان از سوی هیئت ها و حضور واحد به یكی از دغدغه های نه تنها مسئولان بلكه مردم و حتی افكار ملی تبدیل شده است، امری كه به علت كوته نگری برخی از هیئت ها در سالهای اخیر محقق نشد ودر حالی كه در سال گذشته ودر روز اربعین سالار شهیدان از بیش از دو هزار هیئت برای حضور در این مراسم برگزاری واحد عزاداری در همدان دعوت شده بود، اما این دعوت مورد استقبال هیئت ها قرار نگرفت و مردم خود جای آنان را پر كرده بودند.

ضروری به نظر می رسد دردمندان و عالمان به فرهنگ تشیع در این برهه جهاد گونه وارد عمل شده و با لزوم توجه بیش از پیش به وحدت در موقعیت خاصی كه ایران در تاریخ و منطقه قرار گرفته راه را برای سربازان فرهنگی درهمدان تیبین كنند تا بتوان به اهداف مورد نظر در سال جهاد فرهنگی دست یافت.

هر چند كه تغیبر فرهنگ عاملی زمان بر بوده و نمی توان در كوتاه مدت به آن دست یافت اما این موضوع نمی تواند تكلیف را از درمندان فرهنگی ساقط كند.