مهمترین عناوین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

-"دیلما روسف" با کسب حدود 51 درصد آرا برای دومین بار متوالی در انتخابات ریاست جمهوری برزیل پیروز شد.

-منابع عربی از درگیریهای شدید میان نیروهای مردمی کرد و تروریستهای داعش در شمال شرق کوبانی خبر دادند.

-شمار کشته شدگان ارتش لبنان در جریان درگیری با تروریستها در طرابلس به پنج نفر رسید.

-"عبدر ربه منصور هادی" خواستار خلع سلاح حوثیها و خروج آنها از شهرها و استانهای مختلف یمن شد.

-سامان اطلاعات ارتش لبنان شب گذشته "طنوس نعمه" نظامی لبنانی را که روز گذشته توسط تروریستها در منطقه "باب التبانه" به گروگان گرفته شده بود را آزاد کرد.

-"باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا برگزاری انتخابات پارلمانی در تونس را امری دموکراتیک توصیف و از آن استقبال کرد.

-نظرسنجیهای اولیه حاکی از پیشتازی حزب ندای تونس بر حزب حاکم النهضه در انتخابات پارلمانی که روز گذشته در تونس برگزار شد دارد.

-اف بی ای در خصوص مورد هدف قرار گرفتن خبرنگاران توسط داعش هشدار داد.

-"ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین از آمریکا خواست که در راستای توقف خشونتهای رژیم صهیونیستی علیه ساکنان قدس وارد عمل شود.

- در جریان درگیریها میان حوثیها و افراد مسلح وابسته به قبایل در منطقه المناسح در استان البیضاء دهها نفر از حوثیها کشته و زخمی شدند.

-در جریان حمله نظامیان رژیم صهیونیستی به ساکنان روستای سلوان در قدس شرقی دستکم 20 فلسطینی زخمی شدند.