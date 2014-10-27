مهمترین عناوین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

-"دیلما روسف" با کسب حدود 51 درصد آرا برای دومین بار متوالی در انتخابات ریاست جمهوری برزیل پیروز شد.
-منابع عربی از درگیریهای شدید میان نیروهای مردمی کرد و تروریستهای داعش در شمال شرق کوبانی خبر دادند.
-شمار کشته شدگان ارتش لبنان در جریان درگیری با تروریستها در طرابلس به پنج نفر رسید.
-"عبدر ربه منصور هادی" خواستار خلع سلاح حوثیها و خروج آنها از شهرها و استانهای مختلف یمن شد.
-سامان اطلاعات ارتش لبنان شب گذشته "طنوس نعمه" نظامی لبنانی را که روز گذشته توسط تروریستها در منطقه "باب التبانه" به گروگان گرفته شده بود را آزاد کرد.
-"باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا برگزاری انتخابات پارلمانی در تونس را امری دموکراتیک توصیف و از آن استقبال کرد.
-نظرسنجیهای اولیه حاکی از پیشتازی حزب ندای تونس بر حزب حاکم النهضه در انتخابات پارلمانی که روز گذشته در تونس برگزار شد دارد.
-اف بی ای در خصوص مورد هدف قرار گرفتن خبرنگاران توسط داعش هشدار داد.
-"ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین از آمریکا خواست که در راستای توقف خشونتهای رژیم صهیونیستی علیه ساکنان قدس وارد عمل شود.
- در جریان درگیریها میان حوثیها و افراد مسلح وابسته به قبایل در منطقه المناسح در استان البیضاء دهها نفر از حوثیها کشته و زخمی شدند.
-در جریان حمله نظامیان رژیم صهیونیستی به ساکنان روستای سلوان در قدس شرقی دستکم 20 فلسطینی زخمی شدند.