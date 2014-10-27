سخنان وزیر پیشنهادی علوم تاثیر زیادی در نوع نظر نمایندگان به این گزینه دارد

سلیمان عباسی نماینده مردم گنبد کاووس در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به فضای مجلس و نظر نمایندگان نسبت به محمود نیلی احمد آبادی به عنوان وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری گفت: سوابق و عملکرد وزیر به طور دقیق توسط نمایندگان مورد بررسی قرار خواهد گرفت، البته انتظار ما این بود که تا قبل از معرفی وی، پرونده ای از سوابق نیلی روی میز نمایندگان قرار داده می‌شد.

وی افزود: ارائه گزارش از سوابق، تجربیات و پرونده کاری این وزیر پیشنهادی می‌تواند به طور ویژه در تصمیم گیری نمایندگان کمک کند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان با اشاره به اینکه سخنان وزیر پیشنهادی تاثیر بسیاری در نظر نمایندگان و دادن یا ندادن رای اعتماد به وی خواهد داشت، ادامه داد: امیدواریم هر چه سریعتر از سوابق اجرایی وی گزارشی کامل در اختیار نمایندگان قرار گیرد تا بتواند مبنای تصمیم گیری ما قرار گیرد.

عباسی با اشاره به اینکه هر قدر که زمان سپری شود شناخت نمایندگان از وی بیشتر خواهد شد، گفت: این مسئله البته بستگی به نوع اطلاع رسانی از وضعیت کاری، سوابق، برنامه ها و سیاست هایی که نیلی برای اداره این وزارتخانه در نظر دارد، خواهد داشت.

وی ابراز امیدواری کرد که هر چه سریعتر وزیر مطلوب این وزارتخانه انتخاب شود تا وضعیت مطلوب برای این وزارتخانه رقم بخورد.