لزوم افزایش نظارت بر معاینه فنی اتوبوس های بین شهری/ سختگیری ها کافی نیست

محسن سرخو در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در کشور سختگیری های لازم در حوزه معاینه فنی اتوبوس انجام نمی‌شود گفت: هر چقدر در تهران ما کنترل ها را افزایش دهیم اما در شهرهای دیگر این دغدغه وجود نداشته باشد همچنان با مشکلات حوادث ناشی از نقص فنی در اتوبوس ها را شاهد خواهیم بود.

این عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه معاینه فنی اتوبوس ها به دلیل اینکه با جمع تعدادی از مردم در ارتباط است از اهمیت بیشتری برخوردار است گفت: باید سیاست های محکمتر و سختگیری های بیشتری در این زمینه اعمال شود و برای صدور برگه معاینه فنی به طور دقیق اتوبوس ها بررسی شود.

وی از دستگاه‌های ناظر مانند پلیس راه درخواست کرد: برای کاهش حوادث بین شهری کنترل بیشتری در اتوبوس ها داشته باشند تا رانندگان برای با تغییر ساختاری اتوبوس ها دست به اقدامی مانند قاچاق سوخت نزنند.

وی با بیان اینکه به دلیل برخی از مشکلات اقتصادی در کشور بعضی از رانندگان اتوبوس ها به جای استفاده از قطعات اصل از قطعات با کیفیت پائین تر استفاده می کردند گفت: خوشبختانه با افزایش مناسبات ایران با کشورهای اروپایی این مشکل به زودی برطرف می شود و ما کمبودی از لحاظ قطعه یدکی اتوبوس ها نداریم.